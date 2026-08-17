Ataque se reportó la noche de este lunes 17 de agosto. Foto: composición EC/captura
Ataque se reportó la noche de este lunes 17 de agosto. Foto: composición EC/captura
Por Redacción EC

La criminalidad continúa azotando el país y este lunes cierra con un nuevo hecho de violencia. Un chofer de la empresa Vipusa fue atacado a balazos por presuntos sicarios en Villa El Salvador, en el cruce de las avenidas Revolución y Primero de Mayo.

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