La criminalidad continúa azotando el país y este lunes cierra con un nuevo hecho de violencia. Un chofer de la empresa Vipusa fue atacado a balazos por presuntos sicarios en Villa El Salvador, en el cruce de las avenidas Revolución y Primero de Mayo.
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