La criminalidad continúa azotando el país y este lunes cierra con un nuevo hecho de violencia. Un chofer de la empresa Vipusa fue atacado a balazos por presuntos sicarios en Villa El Salvador, en el cruce de las avenidas Revolución y Primero de Mayo.

Los primeros reportes indican que sujetos a bordo de una moto dispararon contra el vehículo verde cuando se encontraba en movimiento, cerca de un colegio, y luego huyeron del lugar. Solo el conductor habría resultado herido.

En videos compartidos en redes sociales se escucha la desesperación de los pasajeros y de la cobradora de la unidad, quien pide ayuda y atención inmediata para su compañero.

El chofer fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora. En tanto, se revisarán las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

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