Decenas de veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional permanecen desde hace varios días en los exteriores del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el Cercado de Lima, con el objetivo de presentar la documentación necesaria para acceder a una bonificación mensual y vitalicia de S/1.130.

El beneficio fue aprobado recientemente mediante la Ley 32577 y está dirigido a excombatientes que participaron en las acciones de pacificación nacional durante los años de violencia interna que atravesó el Perú entre las décadas de 1980 y 2000.

LIMA, 1 DE MARZO DEL 2021 Efectivos de la policía Nacional del Perú, fuerzas armadas, serenazgo de Lima y fiscalización se encargarán de la seguridad y de mantener el orden en mesa redonda, mercado central y el triángulo de Grau como parte de la reactivación económica y levantamiento de la cuarentena en el Cercado de Lima. Fotos: Mario Zapata Nieto / GEC / NUCLEO-FOTOGRAFIA > MARIO ZAPATA

Muchos de los veteranos llegaron desde distintas regiones del país e incluso acampan en la zona para completar el trámite y asegurar el acceso al beneficio económico.

¿Qué establece la Ley 32577 para los veteranos?

La Ley 32577, promulgada el pasado 14 de abril y publicada en el diario oficial El Peruano, establece una asignación económica mensual, vitalicia, intransferible y no pensionable para los miembros retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron en operaciones de pacificación nacional.

La norma contempla un monto base de S/1.130 mensuales, aunque algunos beneficiarios podrían recibir montos mayores que alcanzan hasta S/3.075, dependiendo de las condiciones previamente reconocidas.

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Además, el carácter no pensionable del beneficio significa que este no genera derechos sucesorios ni se incorpora al cálculo de otras prestaciones laborales o pensionarias.

¿Cómo será el proceso para acceder a la bonificación?

El trámite incluye la entrega y evaluación de documentos que acrediten la participación de los veteranos en operaciones de pacificación nacional. Una vez verificada la información, los solicitantes serán incorporados progresivamente al padrón de beneficiarios.

Según indicaron los propios excombatientes, los primeros desembolsos podrían concretarse desde octubre y se ejecutarán de manera escalonada.

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Cronograma de pagos de la pensión vitalicia

La implementación de la bonificación mensual se desarrollará a lo largo de cinco años.

Primer año

Veteranos mayores de 60 años

Excombatientes con discapacidad permanente acreditada

Segundo año

Beneficiarios entre 55 y 59 años

Tercer año

Veteranos entre 50 y 54 años

Cuarto año

Excombatientes entre 45 y 49 años

Quinto año

Resto de licenciados que cumplan los requisitos establecidos por la ley