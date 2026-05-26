Resumen

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Importante eventos de las Fuerzas Armadas de la región en Perú. (Foto: Andina)
Importante eventos de las Fuerzas Armadas de la región en Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Decenas de veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional permanecen desde hace varios días en los exteriores del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el Cercado de Lima, con el objetivo de presentar la documentación necesaria para acceder a una bonificación mensual y vitalicia de S/1.130.

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