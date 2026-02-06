La Vía Expresa Santa Rosa comprende la construcción de una vía elevada de aproximadamente 4 kilómetros, que iniciará en la Costa Verde y recorrerá las avenidas Juan Pablo II y Santa Rosa. Anoche, sin embargo, la cancelación de la asistencia técnica del acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia volvió a sembrar dudas sobre la conducción, los plazos y la viabilidad de la ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa.

Así se verá la Vía Expresa Santa Rosa sobre el óvalo de La Perla. Foto: YouTube de PMO Vías.

La obra creará un boulevard a nivel de suelo, que contará con 37.000 m² de áreas verdes, 4.478 m de ciclovías, 10 áreas de juegos y deportes, 21 áreas de estancia y comercio, entre otros. Asimismo, tendrá 720 puntos de iluminación en el viaducto y a nivel calle. De esta forma, beneficiará a más de 2 millones de personas.

La vía expresa dirigirá a los vehículos hasta el Intercambio Vial Santa Rosa, que atravesará el río Rímac para conectarlos con el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. También contempla accesos desde la Av. Morales Duárez y vías para peatones y ciclistas.

Imagen de cómo será el puente Santa Rosa, que permitirá el acceso al aeropuerto Jorge Chávez. Foto: YouTube de PMO Vías.

El 23 de octubre, cuando solicitó el voto de confianza ante el Congreso de la República, Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros, adelantó que el desarrollo de los proyectos de la Vía Expresa Santa Rosa y el Intercambio Vial Santa Rosa comenzarán entre mayo y junio del 2026.

El estado actual de ambas obras

A través de una adenda, el gobierno encargó el proyecto del Intercambio Vial Santa Rosa a PMO Vías, la Oficina de Gestión de Proyectos del acuerdo gobierno a gobierno (G2G) entre Perú y Francia. Mediante la asistencia técnica de dicha institución, en diciembre, la obra que adjudicada por PROVIAS —unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con autonomía técnica y administrativa— al Consorcio Puente Chalaco, conformado por las empresas SACYR y AECON. Las obras de este proyecto iniciaron este mes. Sin embargo, la cancelación de la asistencia técnica del acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia genera incertidumbre sobre la conducción, los plazos y la viabilidad de la ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa.

“Hemos entregado ya el adelanto de 95 millones aproximadamente al Consorcio Puente Chalaco. La obra estaría finalizando en el primer semestre del 2028, de acuerdo a lo establecido en el contrato suscrito en diciembre“, declaró Claudia Dávila, directora ejecutiva de PROVIAS Nacional, al dominical Cuarto Poder.

PMO Vías también está a cargo de la Vía Expresa Santa Rosa. Esta entidad ha informado que ya culminaron las fases preparatorias de la obra. “Tras reubicar las interferencias de 16 Empresas Prestadoras de Servicio (EPS) de luz, gas, internet, cable, etc., continúa la reubicación de tuberías de agua y alcantarillado de SEDAPAL por parte de la empresa Concyssa S.A. para dejar libres las zonas de trabajo en la Av. Santa Rosa”, informó PMO Vías en una nota de prensa en su web.

Así lucirá el puente peatonal que formará parte del Intercambio Vial Santa Rosa. Foto: YouTube de PMO Vías.

Según Cuarto Poder, para la liberación de interferencias se desembolsaron 190 millones de soles. La inversión total para la Vía Expresa Santa Rosa es de S/1′770.000. Sin embargo, por el momento, no existe un presupuesto asignado, por lo que no puede ejecutarse. Por ello, la construcción de la obra se encuentra paralizada y no existe una fecha estimada para su reinicio y culminación.

“Es un proyecto que ahora mismo no ha tenido asignación presupuestaria por parte del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas]. El contrato para ejecutar el viaducto no lo tenemos suscrito por falta de recursos presupuestales (...) Todavía no tenemos respuesta del MEF”, indicó Dávila a Cuarto Poder. Adicionalmente, de acuerdo con Provías Nacional, se necesitan al menos S/47 millones adicionales solo para firmar el contrato de ejecución, monto que aún no ha sido aprobado por el MEF.

Además, la Contraloría General de la República ha advertido que el costo total del proyecto se ha incrementado significativamente. Inicialmente estimado en más de S/800 millones, ahora superaría los S/2 mil millones debido a la demora en su ejecución y al incremento del precio de los materiales.

“Se ha elevado por la actualización de los precios. En el año 2021, todos los componentes costaban el 30% menos de lo que cuesta el valor actual. Mientras este proyecto siga demorando en su ejecución y en su adjudicación, se va a incrementar hasta en 200 % el costo del proyecto”, explicó Guzmán Vera, vocero de la Contraloría, a Cuarto Poder.

También, según la Contraloría, el retraso acumulado para la suscripción del contrato de construcción del proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa supera los 400 días.

Pese a que ambos proyectos se conectan para formar un viaducto, Dávila aseguró a Cuarto Poder que el Intercambio Vial puede funcionar de manera autónoma. No obstante, ello no permitirá un acceso al aeropuerto desde la Av. Santa Rosa, es decir, solo a través de la Av. Morales Duarez, como ocurre ahora.

Por otro lado, El Comercio pudo conocer que el Consorcio ACD fue contratado con dinero del Estado para supervisar que la obra de la Vía Expresa Santa Rosa cumpla con los estándares de calidad. Por el momento, cumple con supervisar la liberación de interferencias de Sedapal, pero, a pesar de un contrato firmado, no puede supervisar la construcción de la obra principal por la falta de asignación de presupuesto.

Respuesta del MEF y el MTC

En un comunicado conjunto publicado el 26 de enero, el MEF y el MTC negaron que exista un recorte presupuestal que afecte a los proyectos ejecutados bajo el mecanismo G2G, como la Vía Expresa Santa Rosa y la Nueva Carretera Central.

Comunicado del MEF y el MTC sobre los proyectos Vía Expresa Santa Rosa y Nueva Carretera Central.

“Lo que se viene realizando es una revisión técnica integral de la cartera G2G con el objetivo de garantizar sostenibilidad fiscal, viabilidad financiera y correcta priorización de inversiones”, informaron. De acuerdo con el escrito, muchos de estos proyectos fueron comprometidos en gestiones anteriores sin que existiera una evaluación de capacidad presupuestal para asegurar su financiamiento completo durante todo su ciclo de ejecución .

“En el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, ambos proyectos cuentan con S/297 millones para estas obras, y entre 2027 y 2028 con S/212 millones adicionales, lo que representa aproximadamente el 5% del costo total estimado. Solo en la Nueva Carretera Central se proyecta una inversión total de S/ 24 600 millones”, detallaron.

Asimismo, informaron que los contratos G2G fueron suscritos el 2021 mediante decretos supremos que no contaban con la opinión técnica ni capacidad presupuestal del MEF. Ambas instituciones están definiendo una estrategia que permite asegurar el financiamiento integral de las obras y su operación a través de esquemas que garanticen sostenibilidad financiera.