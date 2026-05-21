Por Abby Ardiles

El cruce de la Vía Expresa Sur con la avenida Surco, en el distrito de Santiago de Surco, se ha convertido en un epicentro de siniestros viales. En menos de 48 horas, tres personas resultaron heridas en dos accidentes ocurridos en una vía marcada por la mala señalización, la escasa iluminación y el exceso de velocidad, problemas que desde su inauguración oficial han sido advertidos por especialistas y vecinos.

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