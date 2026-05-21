La mañana del último domingo, alrededor de las 5:50 a.m., un automóvil embistió a una persona que se desplazaba en motocicleta. Producto del impacto, la víctima salió despedida y cayó violentamente sobre la pista.

#URGENTE Nuevo siniestro🚨⚠️ en la vía de la muerte expresa sur que ya cuenta con dos fallecidos y al menos dos siniestros al día. ¿Hasta cuándo vamos a normalizar esto? ¿Cómo Bruce permitió e "inauguró" esto y quiere llegar a MML? ¿Nunca investigarán la mal llamada vía expresa? pic.twitter.com/C7DFTjHEkd — Eduardo Salmón (@otramirpolitica) May 17, 2026

Al día siguiente, durante la noche, una motocicleta colisionó a gran velocidad contra un ciclista que intentaba cruzar la vía para continuar su recorrido por la avenida Surco. El fuerte impacto provocó que tanto el motociclista como el ciclista salieran despedidos varios metros antes de caer sobre el asfalto.

Más siniestros

La mañana del miércoles, un equipo de este Diario recorrió la zona y constató que la Municipalidad de Santiago de Surco ha desplegado inspectores de tránsito en los puntos más críticos; sin embargo, el peligro persiste. Durante el recorrido se observó a conductores excediendo los límites de velocidad e ignorando señales que prohíben determinadas maniobras. Incluso se registró un choque menor entre dos vehículos.

Peatones exponen su seguridad cruzando la vía. Foto: Hugo Pérez / GEC / HUGO PEREZ

En el cruce con la avenida Los Próceres, hasta tres inspectores de tránsito intentaban ordenar el flujo vehicular ante conductores que, en ocasiones, desobedecían los semáforos. La situación se repetía en distintos cruces hasta llegar a la avenida Paseo La Castellana, donde no había presencia de inspectores y varios semáforos permanecían inoperativos, permitiendo que los vehículos circularan a alta velocidad y sin precaución.

Semáforos innoperativos en la avenida Paseo de la Castellana. Foto: Hugo Pérez/ GEC / HUGO PEREZ

En un tramo de la avenida Paseo La Castellana, además, una zona que debía permanecer cerrada había sido reabierta aparentemente por los propios conductores, quienes transitaban entre bloques de cemento colocados como barreras de seguridad. Pese a la instalación de cuatro puentes peatonales provisionales, muchas personas continúan cruzando la vía entre los vehículos, arriesgando sus vidas para continuar su trayecto.

La falta de semáforos, puentes peatonales y señalización ponen en riesgo a los peatones. Foto: Hugo Pérez / GEC / HUGO PEREZ

Vehículos aprovechan tramos inconclusos de la vía para cruzarla. Foto: Hugo Pérez / GEC / HUGO PEREZ

Los recientes siniestros no son hechos aislados. El 19 de enero de 2026, a la altura de la parroquia San Roque, en el cruce con el pasaje San Gotardo, una mujer de aproximadamente 66 años murió atropellada mientras intentaba cruzar la Vía Expresa Sur alrededor de las 11 de la mañana.

URGENTE, primer asesinato en la mal llamada vía "Expresa" de la muerte en San Roque, Surco. Una responsabilidad directa del Municipio de Lima y la Muni de Surco. ¿Seguirá diciendo Bruce que es una estupenda obra? ¿No iba demandar a MML al primer muerto? Se avisó mil veces pic.twitter.com/7MOkG7lDWi — Eduardo Salmón (@otramirpolitica) January 19, 2026

Casi un mes después, el 23 de febrero, una menor de 13 años resultó gravemente herida tras ser impactada por una motocicleta que circulaba a gran velocidad en el cruce de la Vía Expresa Sur con la avenida Surco.

URGENTE: Hace unos minutos, otro siniestro en la vía de la muerte expresa, cruce con la avenida Surco. Estamos ad portas del inicio escolar ¿Hasta cuándo soportaremos la irresponsabilidad de Aliaga/Reggiardo y Carlos Bruce? Tanto MML y Surco tiene responsabilidad de un mal diseño pic.twitter.com/1pfGl57LgS — Eduardo Salmón (@otramirpolitica) February 22, 2026

El 6 de marzo, nuevamente en el cruce con la avenida Surco, un adulto mayor fue atropellado por un camión frente al colegio Santa Teresita. Apenas dos días después, en ese mismo punto, dos automóviles chocaron, dejando únicamente daños materiales.

URGENTE 🚨⚠️🇵🇪 Nuevo atropello hace minutos en la vía de la muerte expresa en el cruce con la Av. surco frente al colegio Santa Teresita. ¿Hasta cuándo la gestión Aliaga/Reggiardo y Bruce? Esta irresponsabilidad es de ambos municipios, no son accidentes son SINIESTROS pic.twitter.com/fKyCjIzcZx — Eduardo Salmón (@otramirpolitica) March 6, 2026

URGENTE ⚠️🚨 Nuevo siniestro en la vía de la muerte sur. ¿Hasta cuándo vamos a permitir la ilegalidad e irresponsabilidad de Reggiardo/Aliaga y Carlos Bruce? Hemos normalizado "obras" ilegales, sin expediente, sin acabar y violando hasta el derecho a la propiedad (sin expropiar) pic.twitter.com/BwdCiEApib — Eduardo Salmón (@otramirpolitica) March 9, 2026

El 25 de marzo, un automóvil y una motocicleta colisionaron otra vez en la misma intersección. Producto del impacto, el vehículo terminó derribando un semáforo.

Otro siniestro más en la mal llamada vía "expresa" sur. Cruce con la avenida Surco, es una normalidad de una pseudo obra ilegal, que los alcaldes de MML y Surco se hacen los locos cuando en un país normal estarían más que investigados👇🏻🚨⚠️ pic.twitter.com/0LsNpfUBe9 — Eduardo Salmón (@otramirpolitica) March 25, 2026

Posteriormente, el 12 de abril, se registró otro siniestro en el cruce de la Vía Expresa Sur con la avenida Ayacucho, lo que obligó al despliegue de policías y serenos para atender la emergencia. Trece días después, nuevamente en el cruce con la avenida Surco, un automóvil chocó contra una motocicleta eléctrica que intentaba cruzar la vía. La persona que iba a bordo del vehículo menor salió despedida varios metros antes de impactar contra el pavimento. Dos días más tarde, en el mismo lugar, dos autos colisionaron frontalmente.

URGENTE🚨Nuevo siniestro en la vía de la muerte expresa sur👇. Uno de los regalos que nos deja el virtual senador Aliaga🐷es una avenida ilegal, mal hecha/incompleta y que destruye/congestiona aún más Lima. ¿Cómo asumirán esta papa caliente los candidatos al sillón metropolitano? pic.twitter.com/ikFP3IyXl8 — Eduardo Salmón (@otramirpolitica) April 25, 2026

Una vía cuestionada

Vecinos de Santiago de Surco denuncian que la denominada Vía Expresa Sur no solo presenta problemas de tránsito, sino también presuntas fallas estructurales y de planificación que ponen en riesgo tanto a conductores como a peatones.

Eduardo Salmón, politólogo y representante vecinal, cuestionó incluso la forma en que se presenta la obra. “Yo siempre hablo de una supuesta obra, la mal llamada vía expresa sur porque no cumple ninguna norma técnica del MTC”, dijo. Según explicó, la vía genera una falsa sensación de seguridad y velocidad, pese a atravesar zonas escolares y cruces semaforizados que obligan a reducir la marcha.

Eduardo Salmón, politólogo y dirigente vecinal de Santiago de Surco. Foto: Hugo Pérez/ GEC / HUGO PEREZ

Durante la entrevista, Salmón insistió en que los recientes siniestros no deben entenderse como hechos inevitables. “No llamen accidentes sino siniestros, porque todos estos, la mayoría, sino todos, pueden ser prevenidos”, afirmó. Para el dirigente vecinal, la problemática responde tanto a conductas irresponsables como a deficiencias en la infraestructura. Además, sostuvo que especialistas ya han advertido irregularidades técnicas.

Otro de los cuestionamientos apunta a la ejecución de la obra y a la ausencia de estudios previos. Salmón aseguró que la construcción “lo hicieron al caballazo. Entonces, arrasaron con todo lo que había sin hacer estudios de suelo”. Según indicó, esta situación habría provocado daños en redes eléctricas y tuberías, ocasionando que hasta hoy existan semáforos inoperativos y constantes desperfectos. A ello se suma, dijo, la presencia permanente de inspectores y personal de distintas entidades, lo que demostraría “que esto es una absoluta improvisación”.

El representante vecinal aseguró que entre los residentes existe una sensación generalizada de abandono. “Nos sentimos realmente abandonados por las autoridades”, declaró al cuestionar tanto a la Municipalidad de Lima como a la Municipalidad de Surco por la falta de fiscalización efectiva.

Frente a las recientes muertes registradas en la vía, pidió una medida inmediata y drástica: “si la vida es prioridad y hay dos vidas que esta vía se ha cobrado, deberían cerrarla hasta que realmente se concluya”.

En comunicación con El Comercio, la Municipalidad de Santiago de Surco aseguró que la Vía Expresa Sur es una infraestructura vial de carácter metropolitano, pero que ante los inminentes riesgos que viven sus vecinos, están brindado apoyo operativo en ciertos puntos críticos, especialmente en los cruces de la avenida Los Próceres con la Vía Expresa Sur y en la avenida Ayacucho y la avenida Surco.

“Se ha solicitado que se realicen las coordinaciones correspondientes con las entidades competentes a fin de contar con información actualizada sobre los trabajos pendientes vinculados a los bypass de la Av. Los Próceres y Av. Surco, así como del puente peatonal proyectado en la urbanización San Roque, obras que resultan importantes para mejorar las condiciones de seguridad vial en la zona”, resaltó el municipio.

En tanto, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que viene impulsando mesas técnicas de trabajo con especialistas y organizaciones vinculadas al transporte mejorar la gestión del tránsito en la ciudad, en el marco de la declaratoria de emergencia en las vías metropolitanas.

La comuna resaltó que el “intercambio de conocimientos, con la sociedad civil, permite enriquecer la evaluación de alternativas de intervención, en un escenario donde Lima enfrenta una creciente demanda de movilidad, saturación de vías principales y desafíos en la articulación del sistema de transporte”.