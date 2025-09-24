Trece días después de su inauguración por la Municipalidad de Lima, este lunes se habilitó el tránsito en la primera etapa de la nueva Vía Expresa Sur. La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape) ha informado que el inicio del paso de vehículos será progresivo mientras concluye con labores de semaforización y señalización.

Anuncio de Emape sobre la habilitación progresiva de la Vía Expresa Sur.

El tramo inicial comprende cinco kilómetros desde la estación Las Flores del Metropolitano hasta el actual terminal terrestre Atocongo. El proyecto completo busca integrar a los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores a través de la avenida Paseo de la República, con la finalidad de mejorar la fluidez del transporte en el sur de la capital.

Además, contempla intercambios viales que enlazarán la obra con la Panamericana Sur, lo que permitirá extender el servicio del Metropolitano hacia la zona austral de Lima.

Cartel colocado en la inauguración de la Vía Expresa Sur sobre la primera etapa concluida. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Tal y como ocurre desde que se llevó a cabo la liberación de terrenos para su construcción en octubre del 2024, persisten los cuestionamientos a la obra por parte de vecinos y conductores.

El ciudadano Fernando Humbser criticó que la velocidad máxima permitida para circular por los carriles principales de la Vía Expresa Sur sea 50 km/h.

Cartel que señala que el límite de velocidad en la Vía Expresa Sur es de 50 km/h. Foto: Fernando Humbser

Asimismo, el portal Epicentro TV registró que los carriles principales continuaban sin ser habilitados al mediodía.

🚨Carril principal de la Vía Expresa Sur continúa sin ser habilitada al tránsito, pese a que EMAPE anunció que funcionaria “progresivamente” a partir de este lunes 22. pic.twitter.com/uDhK1ZXses — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) September 22, 2025

Defensoría del Pueblo advierte puntos con transitabilidad y señalética deficientes

La semana pasada, la Defensoría del Pueblo llegó a la Vía Expresa Sur para supervisar posibles situaciones de riesgo para peatones y conductores en los cruces entre las avenidas Paseo La Castellana y El Progreso. Los resultados de la inspección revelan acciones urgentes por solucionar.

Inspección de la Defensoría del Pueblo en la Vía Expresa Sur, donde se encontró a personal de Tránsito de la Municipalidad de Surco, apoyando con el control del tráfico. Foto: Defensoría del Pueblo

Como primera observación, la Defensoría advierte que existe escasa señalización en los cruces de Paseo de la República con las avenidas Paseo La Castellana, Surco, Ayacucho, Monte de Los Olivos y El Progreso. Además, identificaron que los ciclos de los semáforos colocados "no responden al actual flujo vehicular en la zona“. Esta situación ocasiona congestión, principalmente en horas punto, a pesar de la presencia y apoyo del personal de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Surco, que colabora con la dirección del tráfico.

Otra observación de la Defensoría es la ausencia de señalética vial correspondiente a las zonas de alto tránsito de escolares. Por ejemplo, señales de límites de velocidad para los conductores, como ‘PARE’ o ‘CEDA EL PASO’. Cabe recordar que cerca de la zona de la primera etapa de la Vía Expresa Sur existen diferentes instituciones, como el colegio Champagnat, Hiram Bingham o Santa Teresita.

La Defensoría encontró falta de señalización en el cruce de Paseo de la República con las avenidas Ayacucho y Surco. Foto: Defensoría de Pueblo

Por otro lado, identificó dificultades en la accesibilidad para ciudadanos con movilidad reducida y el traslado de menores de edad en coches. "Solicitamos a la Municipalidad Metropolitana de Lima ajustar fases, tiempos y ciclos del sistema de semaforización de los cruces viales de la ‘Vía Expresa Sur’ para evitar la congestión vehicular, así como implementar la señalización para el control del tránsito correspondiente, con especial interés en las zonas escolares“, invocó la Defensoría.

Así también, la entidad estatal solicitó que la MML coordine con la Policía Nacional (PNP) para las acciones de control y seguridad de tránsito vehicular correspondientes en la Vía Expresa Sur para prevenir congestionamientos y accidentes.

Especialista cuestiona falta de un estudio de viabilidad

Roberto Vélez, gerente general de la asociación A Movernos, declaró a El Comercio que la Vía Expresa Sur ha sido ejecutada de manera apresurada y sin un estudio de viabilidad, lo que ha ocasionado los problemas de señalización y semaforización reportados.

“Cuando uno ejecuta una obra de este calibre, la norma pide un estudio de viabilidad que determina la semaforización, límites de velocidad, densidad e intervalos entre vehículos, obras de accesibilidad, etcétera”, expresó. En esa línea, Vélez considera que la obra no es una vía expresa, debido a que no cuenta con pasos a desnivel .

Primera etapa comprende el asfaltado de pistas principales de la obra en ambos sentidos. Foto: MML.

Por otro lado, el especialista considera importante la realización de las fases restantes del proyecto, ya que priorizarán el transporte público, por ejemplo, a través de conexiones con el Metropolitano y la Línea 1. “Necesitamos un calendario transparente para determinar plazos de ejecución de las obras”, subrayó.

¿Qué comprende la segunda etapa y cuándo estaría listo todo el proyecto?

Lo que sigue en una segunda fase es la construcción de intercambios viales en al menos siete cruces: República de Panamá, Paseo La Castellana, Ayacucho, Surco, Juan Soto Bermeo, Los Próceres y Panamericana Sur.

Cabe mencionar que un intercambio vial es una estructura que permite que dos o más vías se crucen de forma segura y eficiente, separando los vehículos en diferentes niveles para así garantizar un flujo de tráfico continuo, sin semáforos ni señalizaciones.

Imagen panorámica de las obras realizadas en la Vía Expresa Sur | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Un punto estratégico que se realizará en la segunda etapa será el nuevo terminal Atocongo. Este espacio permitirá articular el transporte público masivo con la nueva infraestructura vial, fortaleciendo la red de movilidad en el eje sur de la ciudad. Por ello, el 8 de setiembre, la MML demolió una parte del antiguo terminal Atocongo, paradero de buses con más de 60 años de funcionamiento.

Por otro lado, ya en una tercera etapa, se ha previsto la construcción de un separador central de 17 metros destinado a un futuro corredor del Metropolitano, con estaciones y servicios express. Esta será la última etapa de ejecución.

“Avanzaremos con los intercambios viales y dejaremos listo el corredor central que permitirá extender el Metropolitano hacia el sur, conectando la estación Plaza de Flores del Metropolitano con la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro de Lima”, detalló el presidente del directorio de Emape.