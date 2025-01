En el caso del colegio Champagnat, las áreas afectadas incluyen un cerco y una cancha de grass sintético, lo que ha partido al campus en dos, con una división claramente visible en un muro rojo construido por la propia institución. Pese a ello, el colegio ha confirmado que sus espacios educativos, administrativos y de soporte no se han visto perjudicados y que las actividades escolares continuarán con normalidad durante el 2024.

Esta imagen tomada ayer muestra el espacio que queda partido en dos tras la demolición de una parte del Champagnat.

Por otro lado, la intervención en el colegio Hiram Bingham se limitó a un corte lateral, liberando un espacio que anteriormente albergaba una pequeña cancha. En este caso, la demolición no alteró las áreas principales de la institución, permitiendo que el colegio mantenga su funcionamiento habitual sin mayores inconvenientes.

Con la liberación de estos dos predios, sumada a la de otras áreas intervenidas en semanas recientes, la Municipalidad de Lima está cada vez más cerca de completar los cinco kilómetros del corredor que conectará la estación Plaza de Flores del Metropolitano con la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro. Aún quedan pendientes algunas negociaciones y desalojos, pero el proyecto avanza hacia su objetivo de modernizar la infraestructura vial de la ciudad.

En detalle

La Municipalidad de Lima, a través de la gerencia de Fiscalización, ejecutó una nueva intervención en 5.780 m2 ocupados por construcciones en el terreno por donde pasará la futura Vía Expresa Sur. Se trata de la última fase de liberaciones de vías que inició en octubre pasado en medio de enfrentamientos con vecinos de Surco y la municipalidad distrital liderada por Carlos Bruce por la falta de un expediente técnico que sustente los detalles y plazos de la obra.

Según la comuna metropolitana, los ocupantes de los predios que fueron desalojados habían sido previamente notificados y accedieron a retirarse voluntariamente.

Aunque aún está en proceso la convocatoria para el estudio técnico que definirá el trazo definitivo de la vía cuyo diseño se ideó a fines de los años 60, el municipio de Lima sostiene que la liberación de predios permitirá agilizar los futuros trabajos. Por lo pronto, ayer, junto a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A.(Emape), se inauguraron las nuevas vías auxiliares recuperadas. La obra incluye la pavimentación y asfaltado en ambos sentidos de los tramos de las avenidas El Carmen y Próceres, el área de la Fundación Canevaro y la auxiliar de la Panamericana sur.

Mariela Falla, gerente de Fiscalización de la MML, informaba días atrás a El Comercio que aún quedaba pendiente la liberación de un 1 kilómetro de terrenos. Esto incluía tres colegios privados de Surco (Hiram Bingham, Champagnat y Santa Teresita), un local de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), áreas de la parroquia San Roque, dos empresas particulares y el mercado San Juan Grande de San Juan de Miraflores.

Según la funcionaria, salvo el desalojo del mercado, todos los retiros pendientes son voluntarios y tienen plazo hasta el 10 de enero para quitar la infraestructura instalada. “La última intervención con apoyo policial será el 3 de enero en el mercado. Con eso terminamos toda la liberación de la vía de 5 km”, dijo.

Según el área de Fiscalización, el último desalojo con presencia policial se realizará el 3 de enero en el mercado San Juan Grande.

En comunicación con este Diario, el colegio Champagnat había confirmado el retiro de un sector del cerco y de una cancha de grass sintético ubicada en el área del proyecto vial. Aclararon que la infraestructura del colegio no se verá afectada porque desde su construcción, entre los años 1990 y 2005, se consideró el trazo de la futura vía. “La Nueva Vía Expresa Sur no impacta en ninguna de sus áreas educativas, de soporte o administrativas del colegio. Los ambientes y áreas de inicial, primaria y secundaria (aulas, piscina, campos deportivos) no requieren modificaciones. Ninguna infraestructura se verá afectada. Tenemos un canal de diálogo fluido que con los representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, trabajando siempre en colaboración y coordinación con ellos sin afectar las actividades educativas este 2024″, precisaron.

En rojo, el área por la que pasará el trazo de la Vía Expresa Sur.

Además, en un comunicado del 5 de diciembre pasado, la Parroquia San Roque informó que la intervención de la MML se realizaría en el área del jardín que limita con la calle Próspero Rosado. “El templo parroquial no se verá afectado por dicha obra. Las actividades de la parroquia y las reuniones de los grupos no se suspenderán”, indicaron.

Pagos tras demolición

Los colegios, el local de DIGESA y las empresas son predios con título de propiedad. Para ellos se tendrá que evaluar el pago por la expropiación que, según indicó la funcionaria municipal, se negociará después de las demoliciones.

“Con la Ordenanza 2660, que declara en en emergencia y de interés metropolitano la intervención de la vía, me encargan como obligación recuperar todo lo que es la sección vial normativa hasta 72 metros lineales. Donde hay un título de propiedad, demolemos lo que antirreglamentariamente se ha construido y se está citando cada persona natural o jurídica que tenga un titulo de propiedad para la negociación y el pago de justiprecio ”, añadió la gerenta de Fiscalización.

Sin embargo, el último jueves, durante la ceremonia de rendición de cuentas 2024, el alcalde Rafael López Aliaga aseguró que no pagará un sol en expropiaciones. “El área de expropiaciones me porfiaba que había que pagar 600 millones de dólares a terceros, con expedientes técnicos documentados. Pero dije: ‘No puede ser’, contraté a una abogada externa, le dije: ‘Hazme el estudio de títulos’. Regresa a los cuatro meses me dice que hay que pagar cero, es propiedad metropolitana”, dijo.

Pese a dichas declaraciones, aún está en pendiente la contratación del servicio que realizará la “identificación de afectados y sujetos pasivos, elaboración y presentación de expedientes técnicos legales con fines de tasación y transferencia interestatal” de la Vía Expresa Sur. La convocatoria se lanzó el 23 de setiembre pasado por un monto estimado de S/479.500, pero fue declarada desierta el 15 de octubre y se espera la publicación de una segunda convocatoria.

Para el año 2018, cuando la obra estaba a cargo del grupo Graña y Montero [se trataba de un contrato de concesión por 40 años con peaje que fue anulado en el 2019] se estimaba la expropiación de 869 predios. Sin embargo, la funcionaria municipal asegura que se trata solo 31 de predios privados con los que se realizará la negociación. “Son lotes con varios propietarios. De acuerdo al Decreto Legislativo 1192, se tiene que negociar con el propietario que tiene el mayor porcentaje y él tendría que pagarle a los demás. Estamos encontrando esa casuística en todos los predios y eso hará que el proceso se judicialice ”, agregó Falla.

La Vía Expresa Sur será un corredor de 5 kilómetros desde la estación Plaza de Flores del Metropolitano (Barranco) hasta la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro (San Juan de Miraflores). El relanzamiento de la obra por la gestión de López Aliaga contempla la ampliación del Metropolitano con cinco nuevas estaciones.

Si bien la idea original, que data de la gestión de Luis Bedoya Reyes a fines de los años 60, planteaba un ‘zanjón’ que permita el traslado rápido sin interrupciones de cruces y semáforos, el nuevo proyecto será distinto. “Ya no va a ser soterrada, sino que va a ser a nivel. Los intercambios viales que estaban diseñados a ser peajes se están retirando”, explicó el gerente de Emape, Carlos Peña.

El trazo final será definido en el expediente técnico de la obra que aún no es adjudicado. La convocatoria se encuentra a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad con la que en junio pasado la MML firmó un convenido para que asuma la administración de recursos para la adjudicación de la obra . El cronograma actualizado indica que el 2 de febrero se daría la buena pro para el expediente técnico. Este documento debería incluir estudios topográficos, de flujo vehicular, de impacto ambiental, especificaciones técnicas, presupuesto definitivo, entre otros documentos técnicos.

Cronograma de la convocatoria para el expediente técnico de la Vía Expresa Sur.

Esta falta de precisión respecto a las áreas que involucrarán el trazo final ha sido una de las principales críticas de los afectados directa o indirectamente por los desalojos. Aunque la gran mayoría asegura estar de acuerdo con la obra esperada hace más de 50 años, vecinos de los parques de Surco demolidos a inicios de octubre reclamaron en notas previas de este Diario que se destruyan zonas de recreación vecinal pese a no tener todavía una fecha de inicio de obra ni estudios técnicos actualizados.

Según la Municipalidad de Lima, la obra tiene un presupuesto actualizado de 816′022.350 soles . A esto se suma que, hasta la fecha, EMAPE ha gastado más de S/5,8 millones e n la contratación de maquinaria pesada para los desalojos, el retiro del material excedente y la instalación de un cerco perimétrico.

Fuentes de este Diario confirmaron que se tuvo que colocar un cerco porque las áreas desalojadas, alguna de las cuales eran utilizadas como parques y canchas deportivas, se estaban convirtiendo en un basural.