El hasta ahora viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, confirmó que presentó su renuncia al cargo y exhortó a que el Ministerio de Salud no deba ser politizado. “El cambio de ministros ha ocasionado dificultades”, señaló.

En breves declaraciones desde la región de Cajamarca, Gustavo Rosell indicó que pese a su conocida renuncia, él “como funcionario debe trabajar hasta el último día” y que el reciente “cambio de ministros ha ocasionado dificultades”.

“Hay renuncias y en mi caso hemos puesto la renuncia que tiene que ser evaluada. Lo importante es que el Minsa no puede politizarse porque es una entidad técnica que tiene una responsabilidad muy alta que es la vida de las personas”, indicó.

En esa línea, agregó que toda persona que ingrese al Ministerio de Salud debe tener “las competencias y ética para asumir funciones”.

Motivo de su renuncia

Consultado por el motivo de se renuncia, Rosell explicó que lo hizo para que se evalúe la pertinencia de continuar en el cargo. “Como hemos dicho, si se va a continuar, que sea bajo algunos términos”, acotó.

“Pedimos que no se politice y que no se incluya a personas que no tengan las competencia en el Minsa. En la conversación que tuvimos con el ministro (Hernán Condori), se comprometió a no incluir a personas que no tengan las competencias y a no hacer cambios en los equipos de gestión”, declaró.

Finalmente, el funcionario aseveró que la crisis política debe ser resuelta por políticos. “Pedimos al presidente, premier y ministro que solucionen el problema político y sobretodo que el Minsa no puede verse afectado”, puntualizó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO