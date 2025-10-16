El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se presentó en el Congreso y brindó detalles sobre el estado de las investigaciones acerca de la muerte del ciudadano Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, manifestante que falleció tras recibir un impacto de bala en el tórax en la Plaza Francia, durante la protesta del 15 de octubre.

En su alocución, el titular del Mininter dijo que el plan de operaciones fue “aprobado en el marco de la normatividad” y que usaron “armas menos letales” en el control de las protestas y que la actuación policial se rigió al uso de la fuerza y manual de Derechos Humanos aplicados a la PNP. Aunque él mismo confirmó que hay 22 civiles heridos durante las manifestaciones.

“Lamentablemente hay una persona fallecida, se vienen trabajando videos con inteligencia artificial para identificar las personas responsables, siempre me pongo en el lado del pueblo, pero también hay unos actores que es la PNP ”, detalló durante su presentación en el Parlamento, donde también pidió un minuto de silencio por este ciudadano.

Asimismo, pidió al Ministerio Público que sea la Policía Nacional del Perú (PNP) la institución que se haga responsable de las investigaciones, pese a que hay reportes sobre la infiltración de agentes del grupo Terna en la zona donde el joven fallecido recibió el disparo. Según indicaron algunos parlamentarios, de efectuarse esta solicitud la PNP pasaría a ser juez y parte de las pesquisas.

“Conocido el fallecimiento de un ciudadano se coordinó la conformación de un equipo especializado que realice la investigación, inmediatamente llegó la Dirección de Homicidios al Hospital Loayza. El Ministerio Público ha dispuesto que la investigación preliminar se haga en sede fiscal, por lo que instamos que las investigaciones se desarrollen respetando las competencias. Y las investigaciones debe llevarla la PNP. La Policía no ha ocultado nada y siempre ha presentado las evidencias”, manifestó Tiburcio, quien enfrenta las primeras denuncias contra la Policía por uso excesivo de la fuerza.

Sobre la presunta participación de efectivos policiales del grupo Terna, vestidos de civiles, el ministro negó la participación de este grupo en el control de las protestas.

“Desde el Mininter lamentamos el fallecimiento de este ciudadano. Rechazamos las imputaciones que se hacen contra la PNP, en el lugar donde ocurrió este deplorable hecho no hubo presencia policial y negamos contundentemente la participación del grupo Terna en las movilizaciones ciudadanas ”, declaró en el hemiciclo.

El general en retiro también detalló que tras las manifestaciones se reportan 22 civiles heridos y 89 policías lesionados.

“Nuestra Policía ha sido atacada, producto de esas bombas caseras, algunos han llegado desmayados. Hemos tenido policías con lesiones a las distintas partes del cuerpo. Hay fotografías, ha habido actos preparatorios, no ha sido nada improvisado, nosotros no hemos provocado, en toda la avenida Abancay han tenido toda la libertad, con esa intención de llegar al Congreso de repente para quemarlo. Cuando las cosas se pusieron de mayor magnitud tuvimos que aplicar las acciones previstas, estos hechos sucedieron en la avenida Abancay, cerca al Parque Universitario, ahí han sido los ataques a la PNP”, dijo.

Cámaras de seguridad captaron preciso momento en el que disparan contra manifestante cerca de la plaza Francia | Video: América Noticias

Asimismo, sobre las imágenes de una policía de Tránsito apuntando con un arma de fuego a un grupo de ciudadanos y realizando disparos al aire, el ministro justificó esta actuación irregular señalando que la agente estaba en peligro y que esto hechos ocurrieron en la avenida Garcilaso. Además, indicó que sus acciones son investigadas por la Inspectoría de la PNP.

“Ha habido un hecho que está circulando en las redes sociales como el personal Fenix, cuando estaban haciendo su traslado en la avenida Garcilaso, se observa el uso de sus armas porque son mujeres y tienen que defenderse. Han hecho disparos al aire, por lo cual se ha dispuesto que se hagan las investigaciones. Acá no protegemos a nadie, si hay responsabilidad se tomará las acciones del caso. Ellas han defendido sus vidas”, manifestó.