La Victoria: bomberos controlaron incendio en Av. Iquitos

Un incendio alarmó a los vecinos de un edificio ubicado en la cuadra 6 de la avenida Iquitos en La Victoria. Según informaron los bomberos, una habitación construida en la azotea con material prefabricado y que servía como almacén se incendió por completo. Hasta el lugar llegaron tres unidades de bomberos, una ambulancia y un vehículo con escalera para sofocar las llamas. Tras veinte minutos de trabajo, el comandante Miguel Yi informó que el incendio se controló. No se registraron heridos ni fallecidos, pero sí daños materiales. Se presume que en la habitación se guardaba material inflamable. De momento no se conocen las causas del siniestro. “La habitación era de aproximadamente 3x4 metros. No habían personas en el lugar y el abastecimiento de agua permitió que el incendio se controle sin problemas”, dijo el comandante de bomberos. Esta zona de la avenida Iquitos en La victoria fue cerrada al tránsito por algunos minutos para permitir la labor de los bomberos. Se informó que pasada la 1:20 p.m. se restablecería el tránsito.