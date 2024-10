Este programa brinda a ciudadanos de diversos países la oportunidad de emigrar mediante la obtención de visas de inmigrante. El sorteo abrió nuevamente su periodo de inscripciones.

Conocida como la “Lotería de Visas”, esta iniciativa otorga anualmente un total de 55.000 Green Cards a personas provenientes de países con bajas tasas de inmigración a EE. UU., incluyendo Perú.

El Departamento de Estado otorgará 55 mil visas a los solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes migratorias.

Fechas de inscripción

Las inscripciones para el sorteo de la Lotería de Visas 2026 están abiertas desde el 2 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2024, ofreciendo a los participantes elegibles la oportunidad de obtener la residencia permanente en el país.

El Departamento de Estado anunció que el registro comenzó el miércoles 2 de octubre de 2024, a las 12:00 p.m. (hora de verano del este, GMT-4) y concluirá el martes 5 de noviembre de 2024, al mediodía (hora estándar del este, GMT-5). No hay costo alguno para inscribirse en el Programa DV.

¿Quiénes pueden acceder?

El Programa de Visas de Inmigrantes de Diversidad ofrece un número limitado de visas cada año. Si bien no hay una edad mínima para postular a la Lotería de Visas 2026, hay ciertos requisitos que se deben cumplir, como educación y experiencia laboral.

Debes ser ciudadano de un país con un bajo índice migratorio hacia EE. UU. Si no eres nativo de un país elegible, pero tu cónyuge sí, puedes calificar. En ese caso, ambos deben ingresar al país simultáneamente.

Debes haber completado al menos 12 años de educación primaria y secundaria o su equivalente.

Necesitas tener al menos dos años de experiencia laboral en una ocupación elegible dentro de los últimos cinco años. (El Departamento de Trabajo de EE. UU. proporciona información sobre las características ocupacionales en su sitio web: https://www.onetonline.org/).

Si no cumples con los requisitos, no serás elegible para un DV, y tu cónyuge e hijos tampoco calificarán como dependientes. “Considera no presentar una solicitud de DV si no cumples con los requisitos de educación o experiencia laboral, ya que no serás elegible para una visa de diversidad y no se reembolsará ninguna tarifa que pagues por la solicitud de visa”, indican las autoridades.

Paso a paso para registrarse

Asegúrate de inscribirte dentro del plazo, ya que no se aceptarán solicitudes fuera de las fechas estipuladas. Aquí tienes los pasos a seguir.

Completa el formulario del Programa DV en el sitio web oficial del Departamento de Estado. Recuerda que la inscripción es gratuita.

Lee las instrucciones para el proceso de inscripción.

Haz clic para iniciar la inscripción.

Sube una foto reciente que cumpla con los requisitos del programa.

Una vez completadas todas las partes, tu inscripción se enviará al Centro de Procesamiento DV-2026.

Guarda el número de confirmación de tu registro para consultar el estado de tu solicitud. Este número será la única forma de verificar si has sido seleccionado en mayo de 2025. Si pierdes el número de confirmación, deberás seguir un proceso detallado en la página web mencionada.

Es importante recordar que la inscripción debe realizarse solo una vez. Hacer más de una inscripción descalificará todas las solicitudes presentadas por la misma persona.

¿Qué información hay que brindar?

Para completar la solicitud de la Lotería de Visas a EE. UU., deberás proporcionar la siguiente información.

Nombre: Apellido/nombre de familia, primer nombre y segundo nombre, exactamente como aparece en tu pasaporte. Si solo aparece un nombre y apellido, ponlo tal cual. No incluyas un segundo nombre a menos que esté en el pasaporte.

Género: Masculino o femenino.

Fecha de nacimiento: Día, mes y año.

Ciudad de nacimiento: Ciudad donde naciste.

País de nacimiento: Usa el nombre actual del país donde naciste.

País de elegibilidad para el programa DV: Generalmente será el mismo que tu país de nacimiento.

Generalmente será el mismo que tu país de nacimiento. Fotografía(s): Fotografías recientes (tomadas en los últimos seis meses) de ti, tu cónyuge y todos tus hijos incluidos en tu solicitud. Consulta “ Envío de una fotografía digital ” para conocer las especificaciones. No es necesario incluir la fotografía de un cónyuge o hijo que ya sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal, aunque no habrá penalización si lo haces. Las fotografías deben cumplir con los mismos estándares que las de la visa estadounidense.

Dirección: Dirección completa de tu lugar de residencia, incluyendo ciudad, distrito, país, provincia/estado y código postal.

País donde vives actualmente.

Número de teléfono (opcional).

Según el reglamento del programa DV-2026, ciudadanos de ciertos países no son elegibles para participar en la lotería de visas. Esta restricción aplica a aquellos países de donde han emigrado más de 50.000 personas a EE. UU. en los últimos cinco años. Entre los países no elegibles se encuentran: Bangladesh, Brasil, Canadá, China (incluyendo Hong Kong), Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Venezuela y Vietnam.

Importancia de la Green Card: los beneficios

La mayoría de los inmigrantes ven la Green Card principalmente como una ventaja para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, las autoridades han implementado diversos beneficios para los residentes permanentes.

En este sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha dejado claro que existen importantes beneficios para que las familias de los residentes vivan de manera segura y saludable en el país norteamericano.

USCIS ha enfatizado que la mayoría de los residentes permanentes pueden acceder a los siguientes programas.

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): Este programa ofrece pagos mensuales a personas con discapacidad y adultos mayores que tienen pocos o ningún ingreso o recurso.

Este programa ofrece pagos mensuales a personas con discapacidad y adultos mayores que tienen pocos o ningún ingreso o recurso. Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF): Proporciona apoyo a familias con dificultades económicas, otorgando un depósito de dinero que puede utilizarse para gastos básicos como alimentos, vivienda, energía eléctrica, cuidado infantil y capacitación laboral.

Proporciona apoyo a familias con dificultades económicas, otorgando un depósito de dinero que puede utilizarse para gastos básicos como alimentos, vivienda, energía eléctrica, cuidado infantil y capacitación laboral. Medicaid: Este es un programa conjunto federal y estatal que proporciona cobertura de salud gratuita o de bajo costo.

Es importante mencionar que cada estado tiene programas distintos con requisitos específicos, por lo que es fundamental investigar según el lugar de residencia. Algunos estados incluso ofrecen ayuda financiera adicional. Gracias a la obtención de este documento, también se pueden acceder a otros beneficios.