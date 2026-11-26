La obesidad es mucho más que un número en la balanza. Se trata de una enfermedad que requiere una mirada integral y un análisis profundo de sus causas, consecuencias y alternativas de tratamiento. Con ese propósito, Adium Perú, con el apoyo de El Comercio, organizó el conversatorio “La obesidad no viene sola”, transmitido en exclusiva a través del Facebook de este Diario el miércoles 25 de noviembre, con la participación de especialistas y representantes del sector salud.

La moderación del encuentro estuvo a cargo del periodista de El Comercio Mario Cortijo Escudero. Asimismo, contó con la ponencia de Luciano Poggi Garland, médico especialista en cirugía general y laparoscópica de la Clínica Anglo Americana, quien compartió información sobre la enfermedad y la importancia de abordarla con criterios médicos y evidencia científica.

La obesidad es una enfermedad crónica que requiere información clara y confiable para comprender sus causas, riesgos y alternativas de tratamiento. En ese sentido, promover decisiones informadas resulta fundamental para proteger la salud y el bienestar de las personas.

El conversatorio también incluyó un diálogo entre Aníbal Velásquez Valdivia, médico epidemiólogo; Jorge Tupayachi Cruz, vicepresidente de la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis (APOA); y Víctor Zamora Mesía, especialista en salud pública. Durante el intercambio, los participantes profundizaron en el impacto de esta enfermedad en la calidad de vida y en la necesidad de articular esfuerzos entre los distintos actores del sector para garantizar una atención integral.

Uno de los principales aspectos abordados fue la necesidad de dejar atrás la percepción de que la obesidad es únicamente una consecuencia de comer en exceso o realizar poca actividad física. Esta enfermedad tiene causas genéticas, hormonales, psicológicas, sociales y ambientales que deben considerarse para comprender su complejidad y ofrecer un tratamiento adecuado. Reducirla a una cuestión de hábitos puede contribuir a minimizar el problema y alejar a los pacientes de la atención que necesitan.

En esa misma línea, los especialistas coincidieron en que la obesidad no se resuelve con una dieta de moda ni con una consulta aislada. Su abordaje requiere acompañamiento, seguimiento y la participación de un equipo multidisciplinario. Al respecto, Samira García Hirsh, directora médica de Adium Perú, señaló que uno de los objetivos del encuentro es abrir un diálogo que involucre no solo al sector médico, sino también a las autoridades y la sociedad civil, para construir una respuesta integral.

La conversación dejó un mensaje central: si la obesidad no viene sola, la solución tampoco puede venir sola. Hacer frente a esta enfermedad exige empatía, evidencia científica y políticas que garanticen la prevención, el acceso al tratamiento y la construcción de entornos más saludables. Para ello, resulta indispensable sumar capacidades y trabajar de manera articulada, poniendo siempre a las personas en el centro de las decisiones.

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