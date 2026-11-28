La tranquilidad de los vecinos de la Av. Costanera en el Callao se rompió de pronto. Eran poco más de las 6:30 a.m., quizá alistándose para salir a estudiar o trabajar y de repente un estruendo: bum. No es uno, ni dos balazos, son muchos más. La ráfaga de disparos comienza y se llegan a contar más de 30 tiros. Algunos están grabando con su celular estupefactos desde la ventana de sus edificios. Están siendo testigos de uno de los asaltos más impactantes de los últimos tiempos en Lima y Callao.

En la subida hacia la Av. Santa Rosa desde el circuito de playas, la camioneta Jeep de placa D8B-463 va camino al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. En su interior viajan Mari Miranda Espinoza (35 años, nacionalidad peruana) y Vijay Pagrani (29 años, nacionalidad india). La tranquilidad de su desplazamiento se ve interrumpida por un impacto de un Nissan Sentra que venía detrás de ellos. En cuestión de segundos, delincuentes encapuchados apuntan con fusiles y ametralladoras a los ocupantes de la Jeep. La camioneta es blindada y recibe todos los balazos en sus ventanas y parabrisas. Tras los disparos, uno de los ladrones comienza a golpear el vidrio de la puerta lateral con la culata de su arma. Finalmente la puerta se abre.

Los otros malhechores se acercan a la camioneta para tomar todo lo que hay en su interior: una maleta tamaño carry-on, dos carteras. Arrasan con todo. En su huída arrojan celulares a la parte inferior de la vía de la Costa Verde. No quieren ser detectados y buscan la salida fácil.

A 5 cuadras del lugar, la comisaría de La Perla. En la Costanera, pero un poco más lejos, la comisaría de San Miguel.

Los dos heridos, la ciudadana peruana y el ciudadano indio, fueron llevados a una clínica de San Miguel para ser atendidos por los impactos de bala y cortes que habrían sufrido durante el asalto.

Un mar de dudas

Mari Miranda y Vijay Pagrani aseguran que solo perdieron sus prendas de vestir y joyas tras el asalto. “No quieren hablar más”, indicó el general Olger Espinoza, jefe de la región Policial Callao. “No hay delito perfecto, vamos a investigar, vamos a establecer quiénes son, por qué y cuál es el motivo de este asalto. Este no es un raqueteo normal”, aseguró el general PNP.

Además, los afectados señalaron que “les robaron su equipaje (una maleta) con prendas de vestir”. Y que el vehículo en el que se trasladaban era prestado por un familiar. Miranda y Pagrani mantendrían una relación de pareja, según los primeros reportes policiales.

Delincuentes a bordo de tres vehículos interceptaron a dos camionetas en la subida Santa Rosa, en La Perla (Callao) Foto: Joseph Ángeles / @Photo.gec

En otro momento, Espinoza también señaló que se estableció el plan cerco para rodear el perímetro, aunque sin ningún éxito, porque hasta el cierre de esta nota, no se había dado con el paradero de ninguno de los delincuentes.

El general PNP señaló también que el auto Nissan Sentra (de placa B6H-624), que impactó contra la camioneta donde viajaban las víctimas del asalto, había tenido participación en otros hechos delictivos: un choque con daños materiales en el 2011 y ligado a una tentativa de homicidio en el año 2024.

El asalto

Fueron por lo menos 8 delincuentes los que participaron en este violento asalto. Un hombre con polo blanco yace en el piso reducido. No ha sido atacado por los ladrones, pero sí está amenazado. Con todo el botín recogido, el grupo de malhechores vuelve a sus camionetas para retirarse. Es claro que su objetivo no eran las personas ni acabar con la vida de Mari y Vijay. Se retiran con la maleta carry-on, algunas carteras y otros objetos personales.

En marzo del 2026 un asalto de características muy similares se produjo en San Miguel. Una vez más en el circuito de playas, pero a la altura de la subida a la avenida Escardó. El hecho, como esta mañana, también fue grabado por vecinos desde sus edificios, y el atraco fue realizado con armas de largo alcance. Se llevaron lingotes de oro y dos personas resultaron heridas. El hecho dejó varias dudas sobre la procedencia del oro.

Delincuentes a bordo de tres vehículos interceptaron a dos camionetas en la subida Santa Rosa, en La Perla (Callao) Foto: Joseph Ángeles / @Photo.gec

Los afectados

Pese a su hermetismo para declarar ante la policía, las víctimas de este asalto están ligadas a las actividades empresariales relacionadas a la comercialización de metales preciosos tanto en Perú, como en Ecuador. En los últimos años, habrían desarrollado actividades de venta y exportación por más de US$ 10 millones, en productos exportados a Estados Unidos y Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

En agosto del año 2021, una empresa ligada a la familia Pagrani sufrió un asalto cuando trasladaban oro de Balaji S.A.C. El monto de lo robado ascendía a más de 840 mil dólares. Tres implicados en aquel robo fueron condenados a 20 años de cárcel.

El jefe de la región policial Callao señaló que tras las primeras indagaciones, todo apunta a que el ataque de este viernes habría sido planificado y que los dos ocupantes de la camioneta fueron seguidos con anterioridad.

Miembros PNP de la Depincri y otras unidades de investigación trabajan en la recolección de información con el objetivo de esclarecer los hechos ligados a este violento asalto. Hasta el cierre de esta nota, ningún sospechoso o delincuente involucrado en este hecho delictivo fue intervenido.