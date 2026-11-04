Las precipitaciones registradas en Lima Sur mantienen en alerta a los vecinos de Villa El Salvador, pues las lloviznas causaron acumulación de agua que todavía persiste por diversas vías principales del distrito, complicando el tránsito y alterando la serenidad cotidiana de sus pobladores.
Las precipitaciones registradas en Lima Sur mantienen en alerta a los vecinos de Villa El Salvador, pues las lloviznas causaron acumulación de agua que todavía persiste por diversas vías principales del distrito, complicando el tránsito y alterando la serenidad cotidiana de sus pobladores.
El Sector 1, Grupo 1, El Sectorial; en el distrito de Villa El Salvador, son las zonas más afectadas por el colapso del sistema de alcantarillado y las intensas lloviznas y garúas.
El tránsito vehicular y peatonal en los alrededores continúa interrumpido debido al estancamiento de las aguas residuales y pluviales.
Senamhi pronostica que lloviznas continuarán
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) detalló que la estación Villa María registra 5.5 mm hasta las 23:00 horas.
Asimismo, la institución prevé la continuidad de lloviznas en las madrugadas y el incremento de la temperatura en Lima entre el 5 y el 8 de noviembre.
Precauciones para los peatones
- No cruzar por zonas donde no se vea el asfalto: Las charcos profundos pueden ocultar buzones sin tapa, grietas o baches que provoquen caídas graves.
- Calcular la distancia de los vehículos: Con el pavimento mojado, los autos e insumos de transporte público necesitan mayor distancia para frenar. No cruce intempestivamente frente a un vehículo en marcha.
- Utilizar cruces peatonales y puentes: Priorizar las esquinas y zonas señalizadas, caminando con extrema precaución para evitar resbalones debido al verdín o barro acumulado.
#Ahora #Minam #Senamhi | Continúan las lloviznas de ligera a moderada intensidad en Lima Sur y Lima Centro. La estación Villa María registra 5.5 mm hasta las 23:00 horas. Se prevé que persistan durante las próximas horas. https://t.co/cyJQQOXYYy— Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2026
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