Por Redacción EC

Las precipitaciones registradas en Lima Sur mantienen en alerta a los vecinos de Villa El Salvador, pues las lloviznas causaron acumulación de agua que todavía persiste por diversas vías principales del distrito, complicando el tránsito y alterando la serenidad cotidiana de sus pobladores.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?