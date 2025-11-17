Un forado de cerca de tres metros de profundidad se convirtió en una seria amenaza para los residentes de Villa El Salvador, luego de que dos personas en motocicleta cayeran violentamente al agujero ubicado en la avenida Los Artesanos. El accidente ocurrió esta mañana y dejó a ambas víctimas policontusas.

De acuerdo con 24 Horas, el hueco habría sido generado por trabajos de Sedapal y lleva varias semanas sin ser atendido. Los heridos fueron auxiliados por transeúntes y trasladados a un centro de salud cercano, donde continúan recuperándose.

Los vecinos aseguran que han advertido del peligro debido a la falta de iluminación y a la ausencia de barricadas o señalización adecuada.

Tras el accidente, los moradores realizaron un plantón en plena vía para exigir que Sedapal cierre y repare de inmediato la zona afectada. También denunciaron que no se trata del primer incidente causado por obras inconclusas.

“Me siento indignada porque esta obra no es reciente. Este incidente ha pasado anteriormente hace dos o tres meses. Una señora pasó con su moto, perdió la memoria y nadie hizo nada”, señaló una vecina al citado medio.

En un comunicado, Sedapal informó que solicitó a la empresa contratista San Miguel activar el seguro correspondiente, lo que permitió atender a los afectados. Además, indicó que ya repuso los elementos de seguridad alrededor del forado mientras se evalúa la reparación definitiva del área.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.