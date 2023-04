Un empresario en Villa El Salvador denuncia que es extorsionado por supuestos integrantes de la banda criminal venezolana El Tren de Aragua. Audios revelan las amenazas que recibe desde hace dos meses no son solo a él, también a su familia.

“Yo sé que ustedes son trabajadores, tienen sus negocios. Yo todo sé, la cantidad de plata que tu mueves, no me vas a decir mentiras a mí. Por eso no he actuado porque sé que son buenas personas. Te tengo ubicado, toda tu familia, todos tus negocios, tu papá, tengo ubicado a toditos”, dice el delincuente.

ATV Noticias indicó que el empresario, dueño de cinco mueblerías, ha tenido que cerrar uno de sus negocios por temor a represalias.

MIRA AQUÍ | San Juan de Miraflores: extorsionadores intentaron quemar vehículos

El matinal informó, según lo contado por el agraviado, que el día sábado o domingo podrían atacarlo de no hacer caso a sus requerimientos.