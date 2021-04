Un hombre fue encontrado sin vida en la puerta de una vivienda en el asentamiento humano Ampliación Oasis, en el distrito de Villa El Salvador, la tarde de este viernes. La víctima fue identificada como Miguel Soto Blanco, un padre de familia que se dedicaba a la zapatería.

Según indicó la madre de la víctima a 24 Horas, Soto venía recibiendo amenazas. “Ayer salió sin celular, sin nada. Es como si alguien le hubiera llamado y se lo hubiera levantado. Lo único que sé es que el recibía amenazas”, indicó.

Asimismo, la hermana de Miguel Soto reveló que tienen en la mira a dos sujetos que serían los responsables de este crimen. “Tenemos dos nombres. Mi hermano siempre nos decía que si cualquier cosa le pasaba, nos fuéramos contra esas personas. No queremos decir los nombres ahora para no exponernos, pero nosotros vamos a proceder legalmente”, aseguró.

La víctima mortal deja en la orfandad a su hijo de 18 años. “(Mi hijo) no tiene pareja. Quién va a ver por (su hijo). Yo soy una persona de edad, él era mi sustento. Me compraba mis pastillas, me llevaba a mis terapias”, precisó la madre de Miguel Soto.

Se conoció que cerca de la zona donde sucedieron los hechos hay dos cámaras de seguridad que habrían grabado los últimos momentos del fallecido. El crimen es materia de investigación.

