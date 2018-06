Ayer falleció Eyvi Ágreda, la joven de 22 años que fue brutalmente atacada dentro de un bus de transporte público en Miraflores. En estos últimos días también murieron, en Santa Anita, Sara Melchor y Dany Ticona Batallanos, otras víctimas de la violencia de género.



De acuerdo con el Ministerio de la Mujer, hasta abril de este año se reportaron 43 feminicidios y 103 intentos de feminicidio.

Los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2017, arrojaron que el 65.4% de las mujeres, entre los 15 y 49 años de edad, fueron víctimas de violencia por parte de sus esposos o compañeros.

A pesar de que la data recopilada muestra un disminución del 2.8% comparado con el 2016 y 8.7% respecto a los últimos cinco años, el panorama sigue siendo desalentador.



De ese total, el 61.5% fue víctima de violencia psicológica, seguida de la violencia física (30.6%) y violencia sexual (6.5%). En los tres casos se dieron reducciones que fluctuaron entre los 2.7 y 0.1 puntos porcentuales, respecto al año 2016.

El año pasado las formas más frecuentes de violencia psicológica ejercida por el esposo o compañero fueron: ejercer algún control (57.1%), insistir en saber a dónde va (40.4%), manifestar de celos (37.9%) e impedir que visite o la visiten sus amistades (18.7%).

La violencia física en contra de la mujer se dio mediante empujones, sacudidas o al tirarles algún objeto (26.8%). Seguido de “la abofeteó o le retorció el brazo” (18.2%), golpe con el puño o con algo que pudo dañarla (15.3%).



En el caso de la violencia sexual, el obligar a la mujer a tener relaciones sexuales (5.9%) y a obligarla a realizar actos sexuales que ella no aprueba (3.0%) fueron los que mayor porcentaje tuvieron.

El INEI informó que el 10.6% de las mujeres de 15 a 49 años de edad fueron víctimas de violencia física y/o sexual en los últimos 12 meses; la proporción de mujeres víctimas de violencia física representó 10.0% y la violencia sexual 2.4%.

De acuerdo a los resultados de la ENDES, el 44.5% de las mujeres maltratadas físicamente buscaron ayuda en personas cercanas. De este total, el 36.7% recurrieron a la madre, el 18.7% a la amiga(o) /vecina(o) y a otro pariente de la mujer (15.9%).

El 29.2% buscaron ayuda en instituciones públicas, de ellas 77.5% acudieron a una comisaría, el 11.2% a la Defensoría Municipal-DEMUNA y el 8.3% a la Fiscalía.



Entre las razones expresadas por las mujeres víctimas de violencia física para no buscar ayuda, el 43.0% declaró que no era necesario, 16.0% sintió vergüenza, 12.7% dijo no saber a dónde ir/o no conoce servicios, 9.5% tuvo miedo a que le pegara de nuevo a ella o sus hijos, 6.4% expresó tener miedo de causarle un problema a la personas que le pegó y 3.3% dijo que de nada sirve.



Lee también...