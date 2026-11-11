08:40
- Para facilitar el retorno de los asistentes, la ATU dispondrá de unidades de reserva del Metropolitano desde la Estación Central . Estos buses recogerán a los usuarios en las estaciones Jirón de la Unión y Tacna para trasladarlos hacia los terminales Naranjal (Independencia) y Matellini (Chorrillos). De igual forma, se reforzará el servicio 412 del Corredor Morado con unidades adicionales que saldrán desde el cruce de la avenida Tacna con el jirón Callao, conectando directamente a los pasajeros con la estación Caja de Agua de la Línea 1 del Metro .
08:34
- ¿Cómo será el transporte durante la llegada del papa León XIV a Perú?
- La ATU dispuso una serie de cambios en el transporte Si vas a la ceremonia de bienvenida al Sumo Pontífice en la plaza de Armas de Lima, puedes utilizar los servicios A y C del Metropolitano y descender en las estaciones Jirón de la Unión o Tacna. El servicio tendrá una interrupción temporal de algunos minutos durante el ingreso y la salida del Santo Padre de la plaza de Armas. Desde el inicio de operación, el Corredor Azul modificará temporalmente su recorrido debido al cierre de la avenida Tacna. Para llegar al centro de Lima, los usuarios podrán bajar en los paraderos habilitados más cercanos , como Virú y Piérola. Por otro lado, los buses del Corredor Morado mantendrán su ruta habitual por la avenida Abancay , permitiendo a los pasajeros bajar en los paraderos de los jirones Cusco y Santa Rosa, los más próximos a la plaza.
08:09
- Por la llegada del papa León XIV , entre los servicios de uso diario, el Banco de la Nación atenderá en sus sedes con algunas excepciones. En Lima, hoy, atiende la agencia Oficina Principal (Av. De la Arqueología 130- San Borja) atenderá al público hasta la 1:00 p. m. El jueves 12, las agencias de Plaza Pizarro, 28 de Julio, Belén, Ate, Santa Anita y Las Alondras (Santa Anita) atenderán hasta la 1:00 p. m. Lunes 16, la agencia Las Palmas, en Santiago de Surco, no atenderá todo el día . Asimismo, el BN recordó a sus clientes y usuarios que también pueden utilizar sus canales alternos como agentes corresponsales, cajeros automáticos y canales digitales, entre ellos la app Banco de la Nación y la plataforma Págalo.pe para pago de tasas y servicios del Estado.
07:43
- Otro aspecto que debe tenerse presente es que esta disposición no equivale a un feriado nacional. Las horas que se dejen de laborar tendrán que recuperarse posteriormente , de acuerdo con las reglas establecidas para cada régimen (privado y público) .
07:42
- Para este evento, el Gobierno dispuso una serie de medidas para que los peruanos tengan la oportunidad de ver al Santo Padre . Este miércoles 11 de noviembre se tendrá un horario laboral distinto en Lima y Callao. Según lo establecido por el Ejecutivo, las actividades podrán suspenderse desde la 1:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. La misma disposición se repetirá el jueves 12, mientras que el lunes 16 comprenderá el día completo.
07:14
- Buenos días a todos los usuarios y a los que se suman a este EN VIVO de El Comercio , que continúa acompañando al papa León XIV en su gira por Sudamérica. En esta última parada, el Santo Padre realizará una serie de visitas a algunas ciudades representativas del Perú (Chiclayo, Cusco y Pucallpa). Su arribo es aproximadamente a las 5 de la tarde a la Base Área del Callao , luego tendrá un recibimiento en Palacio de Gobierno a cargo de la presidenta Keiko Fujimori, autoridades y público. Finalmente, emitirá un discurso en el Gran Teatro Nacional. Foto: AFP
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