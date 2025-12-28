Papeleta ciudadana: Volvemos a recibir tus denuncias a choferes invasores de la auxiliar de la Panamericana Sur

Por tercer año consecutivo, El Comercio lanza su campaña de papeletas ciudadanas para multar a los conductores que ocupen ilegalmente la vía auxiliar de la Panamericana Sur. Con el auspicio de SOAT Mapfre, este verano volveremos a recibir los reportes de nuestros lectores para elaborar denuncias y presentarlas a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga Y Mercancías (Sutran).

Durante la próxima semana, en la que ocurrirá la salida hacia los balnearios del sur de Lima y el regreso a la ciudad por Año Nuevo, un equipo de este Diario estará en diferentes puntos de la carretera para registrar a infractores. Luego de los días festivos, ustedes serán nuestros aliados en esta labor de fiscalización mediante sus videos.

De esta forma, replicaremos la exitosa estrategia que nos permitió presentar 1.000 papeletas ciudadanas a la Sutran en abril de este año gracias al registro audiovisual que nos enviaste. La realización de las papeletas está amparada por el Reglamento Nacional de Tránsito, que faculta a cualquier peruano a presentar una denuncia contra choferes que cometen una infracción.

Cada una indicaba la placa y el nombre del propietario del vehículo, así como la fecha, hora y lugar del ingreso indebido a la auxiliar de la Panamericana Sur. Asimismo, cada denuncia contó con un video en el que se observaba claramente el uso irresponsable de esta vía.

¡Tú eres nuestro mejor aliado!

El Comercio habilita el número de WhatsApp 937-714-189, una herramienta para que los ciudadanos tengan un rol protagónico. Ya puedes enviarnos videos de vehículos que invadan la vía auxiliar de la Panamericana Sur.

Puedes acceder al número a través de este enlace: https://wa.me/51937714189.

Esta evidencia se transformará en sanciones efectivas a través del sistema de papeletas ciudadanas.

¿Qué pasos debes seguir para enviar tus reportes?

Envíanos videos de los vehículos invadiendo la auxiliar de la Panamericana Sur. La placa debe notarse con claridad. Agradeceremos que compartas los videos en HD.

Menciona los siguientes datos: fecha, hora y ubicación (km. y distrito de preferencia) en los que observaste al vehículo. Indícanos también en qué sentido de la Panamericana Sur viajaba esta unidad.

Además de videos e imágenes de los vehículos invadiendo la auxiliar de la Panamericana Sur, uno de los datos que incluimos es el nombre del propietario de la unidad.

Cabe mencionar que el objetivo principal de esta iniciativa no es solo castigar a los infractores, sino también generar conciencia colectiva sobre la importancia de respetar las normas de tránsito . Por ello, cada denuncia enviada al WhatsApp de #NoTePases es una contribución directa hacia la construcción de un sistema de transporte más seguro y ordenado para todos los peruanos.

Desde el 2018, la campaña #NoTePases ha trabajado incansablemente para fomentar un tránsito y transporte más seguro y responsable.

De la mano con la Sutran

Diter Torres, subgerente de Fiscalización de Tránsito de la Sutran, declaró a El Comercio que la prevención, como parte de los pilares de la institución, es la clave para reducir los accidentes de tránsito y proteger la vida de quienes transitan por las carreteras.

“ En ese contexto, destacamos la iniciativa impulsada por El Comercio, que promueve la participación de la ciudadanía en la identificación de conductas infractoras al tránsito en la red vial nacional. Dar a conocer estas acciones cumple una función preventiva y disuasiva al advertir estas infracciones y que no queden impunes ”, expresó .

Torres también mencionó que las instituciones privadas y estatales son aliados estratégicos para identificar faltas al Reglamento Nacional de Tránsito (RNT) y poder disuadirlas en favor de la seguridad ciudadana.

¿Qué sanción puedes recibir si usas indebidamente la vía auxiliar?

‘Bermas’ es el nombre técnico de las vías auxiliares. Invadirlas implica cometer la falta G11 del Reglamento Nacional de Tránsito, infracción grave que se sanciona con una multa de 8% de una UIT (440 soles según su valor en el 2026) y la pérdida de 20 puntos en el carnet de conducir.

Es importante que las vías auxiliares permanezcan libres para que el personal de rescate atienda raudamente cualquier imprevisto. Invadirlas no solo impide la solución de una urgencia: puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.