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Resumen

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El Patronato de Lima busca darle un nuevo impulso a la recuperación del centro histórico de la capital y convertirse en un articulador entre el sector público, privado y la ciudadanía. El objetivo es acelerar la recuperación de inmuebles y espacios públicos, atraer inversión y, sobre todo, devolverle habitantes a una zona que ha ido perdiendo su identidad de barrio. En diálogo con El Comercio, Walter Bayly, presidente del directorio del Patronato de Lima, explica los planes de la organización para los próximos años y cómo el centro histórico puede convertirse nuevamente en un espacio vivo y de comunidad.

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