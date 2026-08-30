¿Qué es lo que cambia concretamente a partir de este relanzamiento y cuáles son los objetivos medibles que se han trazado de aquí al año 2035?

ProLima ya ha venido trabajando hace bastante tiempo en la iniciativa de recuperar el centro histórico. Hizo, con el apoyo de la Unesco, un plan de recuperación de Lima hasta el 2035 que abarca la recuperación de los espacios públicos, la seguridad, la basura, el tráfico, la vialidad y los monumentos. Entonces, ya hay un plan de lo que se quiere hacer. Lo único que no hizo ese plan es ponerle fechas ni el orden.

Entonces, nosotros decidimos actuar. Estamos lanzando un proyecto de crowdfunding. Ya hemos identificado dos proyectos iniciales que vamos a lanzar en las próximas dos semanas. El primero es la recuperación de un balcón valorizado en unos S/ 10 mil. El segundo es colocar en todas las calles placas con el nombre de las cuadras como un elemento de remembranza cultural.

También, en paralelo, estamos haciendo un trabajo de acercamiento al sector privado. Hay una reunión anual de desarrolladores inmobiliarios en la que se reúnen de 600 a 800 desarrolladores. Hemos conseguido que nos permitan dar una presentación para motivarlos a invertir en la recuperación del centro de Lima.

¿El actual sistema de protección del patrimonio está contribuyendo a conservar los inmuebles o dificulta que puedan intervenirse con facilidad?

Hay muchísimos inmuebles en el centro de Lima que están abandonados o que incluso han sido invadidos. No es ilegal, pero sí informal. Si uno tiene voluntad, puede vaciar un inmueble y hacerlo operativo. Hay que adecuarse a las regulaciones y, para eso, existe un diálogo con ProLima.

¿Cuántos de los inmuebles en riesgo tienen actualmente un uso inadecuado y qué debería hacerse frente a estos locales informales?

Hay muchas construcciones informales y esto no es una cosa que se va a hacer de la noche a la mañana. Este es un esfuerzo de 10 años. Pero poco a poco se va avanzando.

Es una lucha del día a día. Solo se puede tener un almacén si es que es la parte de atrás de un espacio de atención al público. Pero hay limitaciones. Algunos están distorsionando el concepto de lo que es un almacén y eso se está regulando.

Son los desarrolladores inmobiliarios los que creo que tienen el olfato para saber para qué sirve cada inmueble y cuál es su mejor uso. Eso es una gran parte del trabajo que estamos haciendo.

Patronato de Lima se relanza para acelerar recuperación del Centro Histórico rumbo a sus 500 años.

¿Cómo debería resolverse la recuperación del espacio peatonal y la necesidad de garantizar rutas de acceso rápido para los vehículos de emergencia?

Lo que se está planeando hacer son unas especies de columnas de metal (bolardos) que se hunden, pasan los vehículos y se levantan. Eso se va a colocar en el centro de Lima porque hoy día se ponen unos macetones enormes y no puede entrar, por ejemplo, una ambulancia.

Además, se van a empezar a poner este año cámaras en esquinas y lugares oscuros.

¿Qué tan grave es hoy el riesgo de incendios en el centro histórico y qué plan concreto debería existir?

Los incendios que se dan son por mal uso del inmueble, porque se usan como almacén o de alguna forma indebida. Indeci debe velar para que se haga un uso adecuado de las construcciones. Todos los inmuebles recuperados deben estar adecuados a la nueva normativa. Son los inmuebles viejos que están abandonados los que están más expuestos a accidentes.

¿El problema de fondo es que el centro histórico ha perdido a sus vecinos y con ello una identidad de barrio?

Tienes toda la razón. Para que el centro de Lima vuelva a recuperar el lugar que le corresponde, no basta con que se convierta en Disneylandia, en el sentido de que sea un lugar lindo para los turistas durante el día, pero en la noche se apague la luz y cada uno se vaya a su casa. El centro tiene que ser un lugar vivo.

Para eso tiene que haber colegios, supermercados, oficinas, etc. El objetivo del Patronato es acelerar que eso suceda, buscando que se generen las condiciones y entendiendo cuáles son las limitaciones, los problemas y los obstáculos que encuentran los desarrolladores inmobiliarios para desarrollar proyectos en el centro de Lima, e ir atacando y resolviendo los problemas que puedan tener.

ProLima estima que recuperar inmuebles en riesgo demandaría más de S/ 6 mil millones. ¿Qué tendría que ofrecer el Estado para que el capital privado realmente entre al centro histórico?

Mira, lo que necesita el sector privado para invertir es claridad en las normas. Hay ciertos incentivos tributarios, yo creo que esto se va a dar. Las bases están dadas, no se requieren más incentivos. Yo sí creo que este proyecto va a ser exitoso.

El Patronato de Lima impulsa proyectos que buscan renovar la cara del centro histórico, articulando inversión privada y recuperación patrimonial para devolverle vida al corazón de la ciudad. Foto: Render.

¿La visita del papa León XIV puede convertirse en un acelerador de la recuperación del centro histórico o existe el riesgo de que se haga una intervención meramente superficial para mostrar una Lima más ordenada durante estos días y luego el deterioro vuelva?

El objetivo no es la visita del Papa. Este es un objetivo a siete o diez años de trabajo y las metas son en ese horizonte. Yo no creo que vamos a hacer locuras porque en los próximos tres meses vaya a venir el Papa.

Estamos recuperando una ciudad que va a cumplir 500 años. No nos preocupemos por los próximos tres meses, sino por el largo plazo.

¿Cómo se puede invertir en recuperar casonas y calles si no se resuelve primero, o quizás al mismo tiempo, problemas como las lluvias intensas, el drenaje del centro de Lima, la humedad y el riesgo sísmico?

Donde se ha invertido se ha hecho con estándares muy altos, por lo que no me preocupa que vaya a sufrir. Probablemente la pintura se dañe porque llueve, pero no me preocupa que las obras se vayan a perjudicar de una manera muy notable. Hay casas que han pasado muchos terremotos y sismos.

¿Cómo será el trabajo del Patronato con la Municipalidad Metropolitana y, sobre todo, qué puede hacer el sector privado que actualmente la Municipalidad no está en capacidad de hacer para acelerar la recuperación de los inmuebles?

ProLima es la dependencia de la Municipalidad. La entidad es invitada permanente a las sesiones del Patronato, así que tenemos una coordinación muy estrecha e intensa.

Por otro lado, nuestro objetivo es reunirnos con los diferentes inversionistas del sector privado, ya sean inversionistas del sector gastronómico, hotelero, entre otros, para mostrarles los cambios que se han venido dando y las bondades de poder invertir en el centro de Lima.

Tenemos otro frente, que es cómo involucramos a la sociedad civil para que participe de esta recuperación, y ahí está el crowdfunding y algunos eventos que probablemente hagamos en línea. Esos son nuestros frentes. Es cuestión de acercarse a las personas, tener un diálogo inteligente y motivarlos.