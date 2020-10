El empresario árabe Yaqoob Mubarak informó, a través de su cuenta oficial de Facebook, que no podrá ingresar al Perú por cinco años por una sanción de Migraciones.

En su mensaje público, el hombre de negocios señaló que sus abogados han tomado cartas en el asunto para que se revierta la situación.

“Lamento mucho comunicarles que, después de todo lo que he hecho por mi segunda Patria, Perú, ahora no tengo permitido entrar debido a motivos que daré a conocer cuando todo esto se esclarezca. Tengo confianza en Dios y en mis verdaderas familias peruanas para que yo pueda regresar a mi amado país muy pronto. Estoy haciendo todo lo posible por revertir esto, pero si no puedo regresar, no podré cumplir con lo que me he comprometido”, escribió Yaqoob Mubarak en Facebook.

El mensaje de Mubarak estuvo acompañado con un documento oficial que le envió la Superintendencia Nacional de Migraciones para informarle que le estaba prohibido de ingresar al país.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y atención al documento de la referencia, a fin de hacerle llegar adjunto, copia de la resolución de gerencia N°2670-2020-Migraciones-SM de fecha 20 de agosto del 2020, la cual resuelve registrar la alerta restrictiva migratoria de impedimento de ingreso al territorio nacional por el periodo de cinco años, a partir del último registro migratorio de salida por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución”, se pudo leer en la carta de Migraciones.

Yaqoob Mubarak obtuvo gran notoriedad en Perú tras brindar ayuda a un niño trujillano que estudiaba bajo la luz de un poste debido a que en su casa no contaba con energía eléctrica por falta de recurso. El caso se volvió viral en redes sociales.

