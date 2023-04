Enrique Michaud, director de Fauna Silvestre de Serfor, indicó que la presencia de zorros andinos en el distrito de La Molina que causaron la muerte de algunas mascotas de los vecinos se debe a que estos animales silvestres, nacidos entre diciembre y enero, y que actualmente tienen de dos a tres meses, demandan mayor alimentación.

El especialista explicó que el zorro es un animal que adapta su biología reproductiva a la estacionalidad de los recursos.

“Lo más probable es que se trate de una camada, es probable que sea el caso”, indicó para América Noticias. Agregó que gracias a las cámaras de vigilancia se ha conocido de su presencia, pues antes quizás también estuvieron en la zona, sin embargo, no se realizaron avistamientos.

Exhortó a las personas que viven en La Molina no brindarles comida ni dejar restos en la basura.

Serfor se pronuncia sobre situación de zorros en La Molina

Por otro lado, resaltó que no existe riesgo si una persona se encuentra con el zorro.

“Estamos en un ecosistema en un interfaz entre medio rural y urbano, este es su hábitat del zorro andino, que habita esta zona. En mi experiencia nunca he visto un caso de un ataque de un zorro a un ser humano, pesan entre 8 a 10 kilos, no tiene la fuerza para atacar a un perro grande, a un gato si, es un animal oportunista pues come insectos, aves, frutas, pero no existe evidencias de ataques a humanos”, explicó.