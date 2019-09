Alan de Magneto recuerda con cariño al Perú

Los años 90 son inolvidables para los fans de la música latina, ritmos que hicieron bailar a millones de personas y que, en las circunstancias adecuadas, todavía mueven multitudes.

Entre todo ese ramillete de artistas, en su mayoría de nacionalidad mexicana, estaba una banda de chicos que llamaba la atención por su frescura, juventud y, por supuesto, talento. Ese grupo era Magneto, que con los años se volvió inolvidable gracias a temas como: ‘La puerta del colegio’, ‘Para siempre’, ‘Vuela vuela’, ‘Ella me gusta’, ’40 grados’, ‘Mi amada’, ‘Obsesionado’, y así podríamos seguir con una lista de hits.

Alan Ibarra, a casi treinta años después del éxito de ‘Magneto’, asegura que estas canciones se han convertido en el soundtrack de la vida de muchas personas.

“No existe una boda o un antro [discoteca], donde no sea nuestra la noche. Hay muchos fans que me dicen, 'yo me enamoré con ‘La puerta del colegio’' o 'me casé con ‘Para siempre’'. Es bonito volverte parte de la vida de las personas, sin duda creo que los noventa fue una época mágica e histórica de la música”, declara vía telefónica a El Comercio.

Alan recuerda con mucho cariño las giras en el Perú. En esa época, apenas alcanzaban los 18 años de edad y los exteriores del hotel donde se hospedaban siempre estaban abarrotados de fans que los llenaban de cariño, regalos y música.

“Era algo increíble, más de 500 fanáticos afuera del hotel cantando nuestras canciones toda la noche. Era complicado atenderlas y al mismo tiempo dormir. Perú es un país importante para nosotros. Yo siento que una parte de mi corazón es peruano, porque fue el lugar donde nuestra carrera reventó”, refiere.

La conexión entre Magneto y el Perú fue tal, que el grupo grabó varios videoclips en nuestro país, en el distrito de Barranco y playas de la capital.

"Recuerdo que todo lo grabamos en un día en un muelle que tenía un restaurante precioso, llamado ‘Rosa Náutica’, uno de mis lugares favoritos para cenar", sostiene Alan.

DATO: Magneto, OV7, Mercurio y The Sacados serán parte del espectáculo '90's Pop Tour' que se realizará el 11 de octubre en la Explanada de la Universidad Agraria de La Molina.

También estarán Caló, Kabah, JNS y Pablo Ruiz como invitado.