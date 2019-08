Aczino es autocrítico aún cuando campeona. En una tierra que lo ha visto más veces triunfar que perder, el rapero mexicano, reciente campeón de Supremacía MC, reflexiona sobre el torneo conseguido, pero hace un mea culpa por la falta de consistencia a lo largo del certamen.

"Puede salvar la situación pues en un momento se me estaba yendo de las manos, pero mi experiencia me ayudó para sobrevivir, para seguir adelante. Me queda también un poco el sabor amargo por la trabada. Me molesta tener mucho esos tropezones", comentó Aczino.

Aczino, campeón de Supremacía MC: "Me quedo con un sabor amargo por la trabada que tuve" | VIDEO. (Video: Sergio Merino)

En una dura lucha contra Chuty, los considerados como los mejores de la historia se valieron de ingenio y estructuras para tentar el triunfo. Aczino consiguió imponerse al español tras varias réplicas, aunque cuestiona su "minutos libres".

De esta manera Aczino vuelve a imponerse en Supremacía MC. El rapero mexicano se ha llevado el título a casa en tres oportunidades (2015, 2017 y 2019) y, hasta el momento, ha batallado ante Chuty en seis ocasiones ganando en cuatro veces.