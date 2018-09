Aczino: "Me gusta mucho el ritmo que usa el trap, pero no comparto su filosofía"

Jaze acaba de coronarse campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2018 y el público se va retirando de la Plaza de Acho. Bajo una enorme luna y en una noche fría, la fanaticada peruana celebró el triunfo del talentoso joven y también fueron testigos de todo el ingenio de Jota y Aczino. En una inmejorable exhibición de freestyle, el rapero mexicano dejó por unos minutos su condición de juez y tomó el micrófono para crear música.

"Se considera que el campeón vigente tiene como un criterio (para ser juez) y además tenemos los valores para reconocer a un buen campeón y querer competir con los mejores. No es como que cuando eres juez busques que ganen los peores para tenerlo fácil, ¿me entiendes?", expresa Aczino, juez de la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos, mientras se acomoda la gorra.

Para Mauricio Hernández, Aczino, Jaze no es un personaje desconocido en las batallas de freestyle. En el mes de mayo compitieron en Argentina en el evento Doble AA. En la instancia de cuartos de final, el mexicano y el peruano se agredieron con rimas elaboradas y frases contundentes. El jurado le dio la victoria a Aczino.

"Me siento muy bien con lo que he votado. Y me siento muy bien de que Jaze haya salido campeón. Es un representante que está en su momento exacto para salir a representarlos", dice Aczino mientras los fanáticos lo rodean y le piden fotos.

Aczino, como aquel héroe que se consagra y que todos luego quieren ver caer, está cansado. Su postura reposada es consecuencia de los años que ha venido batallando sin parar. Él tiene clara su situación. No será un retiro; sino, un descanso.

Aczino es el actual campeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. (Foto: Red Bull Content Pool)

"No es como un retiro. Yo lo veo como un descanso. Tengo años muy agitados en las batallas. No he parado ni un solo año desde hace ya unos cuantos y bueno, creo que es buen momento para detenerme un poco después de esta internacional. Analizar lo que quiero hacer con mi carrera", comenta Mauricio.

Nuevos tiempos exigen nuevas formas de música, y varios freestylers han encontrado en el trap la manera de navegar en aguas más populares. Siguiendo esa misma línea, Aczino ensaya una idea de lo que para él es el trap.

"A mí me gusta mucho el ritmo que usa el trap. Por algo es que está tan pegado ahorita; pero, la filosofía del trap no es la que yo comparto ¿me entiendes? Lo material a mi no me vuelve loco. No me babea la boca por un reloj con diamantes. No va conmigo. Tampoco la estética va conmigo. Si lo hiciera me vería ridículo. No va con mi perfil. No va con mi personalidad. No me interesa ese camino", precisa Aczino mientras pregunta si ha sido comprendido.

Aczino y Canserbero. (Foto: Twitter Aczino)

En internet, las redes sociales también fungen de fototecas. Imágenes expuestas en el espacio que quedan por siempre en el mundo virtual. Si uno googlea "Aczino y Canserbero", aparecerá una fotografía del 2011. Era la primera vez que el rapero venezolano llegaba a México, y Mauricio lo recuerda como "leyenda".

"Tuve el placer de conocerlo y tuve el gusto de compartir con él el micrófono. Algunas ocasiones. De hecho en YouTube hay una cosa grabada en una estación de radio. No pude grabar una canción con Canserbero; pero, tengo ahí una grabación en el estudio, ambos al mismo tiempo", pronuncia Aczino, mientras se levanta y sigue posando para los fans. Notoriamente agotado, quizá esté pensando en un nuevo disco, o imaginando una nueva rima.