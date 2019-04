El agujero negro absorbe la cultura pop

¿Qué hubiera pensado Albert Einstein (1879-1955) de referentes del cine y la ciencia ficción como "Interestelar", "Star Wars", "Encuentros cercanos del tercer tipo" o "2001: odisea del espacio"? Probablemente "Interestelar" sea una de las películas que más curiosidades, dudas, preguntas, críticas o chistes le hubiera producido.

En "Interestelar" (2014), la vida en la Tierra se ha vuelto inviable. Por ello, urge hallar espacios habitables en otros confines del universo. Para evitar la extinción del hombre, el protagonista (Matthew McConaughey) emprende una misión extrema que incluye viajes espacio-temporales, exploración de nuevas dimensiones, paradojas de diversa índole, desciframiento de mensajes misteriosos, planetas inhóspitos y romances a millones de años luz. El agujero negro Gargantúa será crucial en este periplo sideral, existencial y filosófico.

"Interestelar" viene siendo muy citada por estos días, a raíz de la difusión de la primera imagen de un agujero negro. Por este hito científico, que fue divulgado el último miércoles, el nombre de Albert Einstein también ha sido invocado con fuerza. Los planteamientos del alemán sobre las variaciones de la gravedad, el tiempo y el espacio han sido indispensables para estudiar estos cuerpos astronómicos gigantascos y densos que cuentan con un campo gravitatorio de tal magnitud que no puede escapar de él ninguna partícula (este puede ‘comerse’ hasta la luz).

¿Einstein hubiera amado u odiado "Interestelar"?

—La frontera final—

Quizás "Interestelar" sea la cinta que ha especulado con mayor ambición, inquietud y respeto las paradojas que podrían propiciar tales agujeros. También debe ser la más recordada. Otras películas que han incluido este elemento ocupan un lugar anecdótico.

Tal es el caso de "El agujero negro" (1979), un emprendimiento de Disney del que nadie se acuerda y que ha quedado como una extravagancia inocente y 'vintage'. Dos años antes, "Star Wars" había sido lanzada para despertar una fiebre galáctica. Ante su éxito, apareció más de una propuesta que quería sumarse a esa tendencia. Esta oferta de la empresa del ratón Mickey fue uno de esos intentos. No pasó nada. ¿De qué va? La nave Palomino busca hallar vida en el universo. El conflicto estalla cuando se detecta a un enigmático objeto que orbita alrededor de ese cuerpo astronómico.

De la película "Event Horizon" (1997) también casi nadie se acuerda, salvo cinéfilos obsesivos y enfermizos. Pero este título volvió a ser mencionado porque su narración muestra el agujero de marras. Así nos lo recordó su protagonista, Sam Neill, mediante un tuit. El actor anotó: "Been there, done it. #EventHorizon #BlackHole" (Ya estuve ahí. Hecho. #EventHorizon #AgujeroNegro). En este filme que mezcla el futurismo y el horror, un agujero negro artificial creará una grieta en el espacio-tiempo.

También vino a la mente de muchos "Black Hole Sun" (Sol de agujero negro), el mayor hit de la banda Soundgarden. Aquí hay una asociación un poco arbitraria. El disco que contiene este tema es “Superunknown” (1994), cuya portada exhibe los colores naranja y negro, lo que recuerda en algo la imagen del agujero negro difundida hace unos días. Que cada uno evalúe si tal asociación se justifica.