Alfredo Bryce Echenique intentó robar libros de una librería en París, pero "me pescaron"

Alfredo Bryce Echenique contó una anécdota de cuando vivía y estudiaba en Francia. El escritor peruano confesó que intentó robar libros de su autoría, de una librería en París.

“En París había una librería extremadamente grande que todos frecuentábamos. Ahí estaban todos los libros que querías leer…o tal vez robar. Era el lugar donde todos robaban, realmente yo solo lo hice una vez”, reveló el escritor de célebres publicaciones, como: "Un mundo para Julius", "La vida exagerada de Martín Romaña" y "No me esperen en abril".

“Fue cuando encontré varios ejemplares de mi primer libro ‘Huerto Cerrado’, que había sido publicado en La Habana, pero no lo había visto jamás. El momento fue propicio porque llevaba un abrigo muy grande, y me eché todos los libros, pero me pescaron y me los quitaron”, añadió.

►Alfredo Bryce Echenique y la historia detrás de la foto de portada de su último libro



Asimismo, recordó que Mario Vargas Llosa tras un despiste, olvidó pagar sus libros. “Él (Vargas Llosa) me dijo que regresáramos para hacerlo, y yo le respondí: '¡No, pero si esta es la oportunidad que todos hemos esperado en la vida!'”. Bryce terminó la narración de este episodio con una risa y sin dar más detalles.

Alfredo Bryce Echenique, junto a los escritores Karina Pacheco, Renato Cisneros, María José Caro y Fernando Ampuero, estuvo presente en el conversatorio ‘Reencuentro de generaciones: la literatura peruana en los últimos 30 años’, que se realizó en la inauguración de la remodelada librería Crisol del Ovalo Gutiérrez.