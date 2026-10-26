Amanda Miguel iba a brindar un concierto en Lima el próximo 21 de noviembre. (Foto: Iván Flores & Germán Nájera / Weshootmuch)
Amanda Miguel iba a brindar un concierto en Lima el próximo 21 de noviembre. (Foto: Iván Flores & Germán Nájera / Weshootmuch)
Por Redacción EC

El concierto de la cantante argentino-mexicana Amanda Miguel en Lima, previsto para el próximo 21 de noviembre, fue pospuesto “por motivos de fuerza mayor” para una nueva fecha aún por definir, informó la empresa Urmar Show.

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