El concierto de la cantante argentino-mexicana Amanda Miguel en Lima, previsto para el próximo 21 de noviembre, fue pospuesto “por motivos de fuerza mayor” para una nueva fecha aún por definir, informó la empresa Urmar Show.

Como se recuerda, el concierto de la intérprete -que formaba parte de la gira internacional “Él me mintió World Tour 2026”- había sido programado en el Anfiteatro del Parque de la Exposición del Centro de Lima.

“Nuestra prioridad absoluta es garantizar la seguridad y la mejor experiencia posible para todos los asistentes, trabajadores y la artista. Por ello, el evento ha sido postergado para una nueva fecha, que se dará a conocer próximamente mediante un nuevo comunicado”, indicó Urmar Show.

“Para las personas que adquirieron sus entradas, la devolución de estas y el trámite será a través del portal de Teleticket”, agregó al agradecer el apoyo y comprensión ante esta situación que calificó de “inesperada”.

Comunicado sobre el concierto de Amanda Miguel en Lima. (Foto: Urmar Show)

Amanda Miguel es una aclamada cantante y compositora con una trayectoria de más de cuatro décadas. Nacida en Argentina y criada en México, alcanzó la fama con interpretaciones como “Él me mintió”, “Así no te amará jamás”, entre otras.

Inició su carrera a finales de la década de 1970 y también incursionó en la música ranchera. Su trayectoria incluye una colaboración con artistas como Roberto Carlos, Plácido Domingo, Vikki Carr, José Feliciano, Vicente Fernández, Celia Cruz, Julio Iglesias, Rocío Jurado y José José.

Cabe indicar que la gira internacional “Él me mintió World Tour 2026” de la cantante ya ha recorrido múltiples ciudades en México, Colombia, Nicaragua y Argentina, además de Chicago, en Estados Unidos.