Amanda Seyfried habla de su trastorno obsesivo compulsivo

Como parte de las actividades para promocionar la secuela de "Mamma Mia", la actriz estadounidense Amanda Seyfried, participó en una entrevista donde comentó uno de los aspectos más privados de su vida.

Hace algunos meses, Amanda Seyfried reveló a través de su cuenta de Instagram que padece TOC (trastorno obsesivo-compulsivo), ataques de ansiedad, pánico y miedo escénico. Pese a que muchos le aconsejaron no hacerlo, ella prefiere compartir su experiencia para ayudar a los demás.

"Si hubiera sabido todo lo que sé ahora, me habría ahorrado 10 años de estar tensa y asustada. Quiero animar a otros a hablar de ello y a buscar ayuda. Y si eso llega a arruinar mi carrera, entonces es que no estaba destinada a ser actriz", contó Amanda Seyfried al diario El País.

ESPERADA SECUELA

Pasaron 10 años para realizar la segunda parte de la película, pero valió la pena esperar. En ese tiempo, Amanda se convirtió en madre y ella asegura dicha etapa cambió su forma de abordar a Sophie, su personaje.

"En la historia han pasado cinco años, en los que Sophie ha perdido a su madre. Yo no sé lo que es eso ni quiero saberlo, pero creo que todo lo que he vivido en este tiempo me ha aportado profundidad para interpretarlo. He conectado con Meryl (Streep) y los demás en otro nivel: como compañeros, padres", señaló.