Ida y sin fuerza para mantenerse en pie, Amy Winehouse sale a ofrecer un show en Belgrado frente a veinte mil personas. Un evento que se había anunciado como el inicio de su gira de regreso, era junio del 2011. Un mes después, la cantante que en 2006 alcanzaba la consagración musical con su segundo álbum “Back to Black”, era encontrada sin vida en su departamento de Londres.

Aquella última vez en el escenario no se olvida y las redes sociales están ahí para recordarlo. Amy parecía estar pasándola realmente mal, pero eso no parecía importar. La gente le gritaba “¡Canta! ¡Canta!”, y ella respondía, apenas con tarareos algunos de los temas que la llevaron a ser llamada la “reina del soul y el R&B del siglo XXI”.

En “Loving Amy”, el libro publicado por su madre en 2014, esta describió detalles de la última visita que hizo a Amy un día antes de su deceso.

Su hija no podía mantenerse en pie por sí misma y menos bajar las escaleras de su casa sin ayuda de su guardaespaldas Andrew Morris. “Cuando Andrew apareció, vi a Amy colgada de su hombro”, relata la madre. “Era obvio que Morris la había lavado y vestido para que estuviera presentable”. A pesar de ello, la cantante “apestaba” y el alcohol “le salía por cada uno de sus poros”.

Janis, madre de Amy Winehouse, durante la ceremonia de cremación de la cantante en julio de 2011. Foto: (CARL COURT / AFP)

El testimonio de Janis contrasta con el del padre de Amy, Mitch Winehouse, quien un año después de la muerte de la cantante declaró que los últimos 18 meses de su hija fueron los más felices de su vida.

De acuerdo con el documental “Amy, la chica detrás del nombre”, de Asif Kapadia, Mitch abandonó a su familia cuando Amy tenía nueve años y volvió a su lado cuando esta era desbordada por el éxito y la fama.

Señalado como uno de los responsables del trágico final de Amy, al negarse una y otra vez a que su hija se someta a un tratamiento de rehabilitación, Mitch también escribió un libro “Amy, my daughter”, el cual fue publicado en 2012. ¿Las razones de esta publicación? Aclarar que su hija estaba limpia de drogas y encarar a aquella prensa que relacionaba la muerte de la estrella con algún tipo de sobredosis de estupefacientes.

“Decían que se había suicidado, que murió por las drogas y quise dejar las cosas claras. La prensa nunca reconoció que Amy se había desintoxicado durante casi tres años. Incluso ahora, cuando ha pasado tiempo y se sabe lo que pasó, viene algún periodista diciendo que era una drogadicta. No es verdad”, declaró Mitch a la revista “Vanity Fair”.

EL ÚLTIMO DÍA

A pesar del repudio público que pueda generar Mitch Winehouse entre los fans de Amy, las declaraciones de este sobre las causas de la muerte de su hija no estuvieron erradas. La forense Suzanne Greenway aseguró que ”la muerte repentina fue la consecuencia no intencionada” de la gran ingesta de alcohol.

La cantidad de alcohol que se halló en el cuerpo de Amy fue de 416 mg de alcohol por decilitro de sangre (416 mg/dl). Según el patólogo que realizó el examen post mortem 350 mg/dl es considerado un nivel fatal.

Flores, fotos y mensajes en el tributo que los fans de Amy le hicieron cerca a su casa de Londres. Foto: (BEN STANSALL / AFP)

“NO CREO QUE PUEDA SOPORTAR LA FAMA”

“No creo que vaya a ser famosa, no creo que pueda manejarlo. Probablemente me volvería loca”, confiesa una adolescente Amy en el documental de Kapadia. Una reacción que anticipó la vida posterior de la cantante y que es revelada en otra escena de este reportaje biográfico.

La escena en mención muestra a Amy Winehouse en un viaje a la isla de Santa Lucía en el Caribe, tratando de escapar de la presión mediática y en plena recaída. Sin embargo, su padre la sorprende con su visita junto a un equipo de televisión con quienes firmó un contrato de exclusividad para un reality show.

La cantante, al percatarse de eso, es forzada a tomarse un par de fotos con dos fans. Segundos después, incómoda hasta más no poder, le reclama a su padre su comportamiento y le dice que ella no es el souvenir de nadie.

Tras su muerte el 23 de julio del 2011, Amy Winehouse, fue incluida en el conocido “Club de los 27″, edad en la que falleció como otras figuras de la música como Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin. Sus restos fueron cremados y y descansan en el Cementerio de Edgwarebury (Londres).

Amy Winehouse nació en Londres el 14 de septiembre de 1983. Fue descubierta por el cantante Tyler James a la edad de 16 años. Debutó con un disco, ‘Frank’, en 2003, que recibió buenas críticas. Y en 2006, con su segundo álbum, ‘Back to Black’, no tardó en cosechar un éxito arrollador con más de quince millones de copias vendidas.“Back to Black” le valió el Brit a la mejor artista y la convirtió en la primera intérprete británica en ganar cinco Grammys.

PUEDE INTERESARTE

Duffy: la voz que ganó todo, fue comparada con Amy Winehouse y volvió 10 años después con un liberador testimonio

Amy Winehouse: El Museo de los Grammy le rinde homenaje

Amy Winehouse: los conciertos más polémicos de la cantante que hoy cumpliría 36 años |VIDEOS

Amy Winehouse retornará a los escenarios como holograma