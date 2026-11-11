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Resumen

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Andreas Gutzeit, productor y showrunner de la serie "Sisi"
Andreas Gutzeit, productor y showrunner de la serie "Sisi"
Por Leonardo Ledesma Watson

La emperatriz Isabel de Baviera, conocida popularmente como Sisi, nació en 1837 y murió en 1898, pero el relato sobre ella parece resistirse a permanecer encerrado en los libros de historia. Su rostro ha atravesado generaciones, primero convertido en un símbolo cinematográfico por Romy Schneider y, más recientemente, reinterpretado para una audiencia que acaso reconoce menos los protocolos de la corte de los Habsburgo que las dificultades de una mujer para conquistar su propia libertad. Hay personajes que sobreviven a su época porque sus conflictos siguen siendo los nuestros. Sisi pertenece a esa categoría.

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