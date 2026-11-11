La emperatriz Isabel de Baviera, conocida popularmente como Sisi, nació en 1837 y murió en 1898, pero el relato sobre ella parece resistirse a permanecer encerrado en los libros de historia. Su rostro ha atravesado generaciones, primero convertido en un símbolo cinematográfico por Romy Schneider y, más recientemente, reinterpretado para una audiencia que acaso reconoce menos los protocolos de la corte de los Habsburgo que las dificultades de una mujer para conquistar su propia libertad. Hay personajes que sobreviven a su época porque sus conflictos siguen siendo los nuestros. Sisi pertenece a esa categoría.

Andreas Gutzeit conoce bien esa capacidad de supervivencia. Productor, guionista y showrunner alemán, el realizador encontró en la ficción histórica un territorio para contar historias que dialogan con el presente. Su trabajo al frente de “Sisi”, producción de RTL realizada por Story House Pictures en colaboración con Beta Film, parte de una premisa que parece sencilla, aunque supone una decisión narrativa importante que es dejar de mirar a los personajes históricos como figuras de museo y devolverles sus contradicciones humanas.

La serie, protagonizada por la actriz suizo-estadounidense Dominique Devenport y el alemán Jannik Schümann, en los papeles de Sisi y el emperador Francisco José, respectivamente, comenzó en 2021 con una primera temporada de seis episodios. Su recorrido se extendió hasta completar cuatro temporadas y 24 capítulos. Según Beta Film, la producción fue comercializada en más de 120 territorios, consolidando su alcance internacional. Su éxito también contribuyó a instalar una nueva manera de acercarse a una figura cuya popularidad parecía inseparable de la interpretación de Schneider en la trilogía cinematográfica de Ernst Marischka, estrenada entre 1955 y 1957.

En una conversación con El Comercio, Gutzeit explica que la vigencia de la emperatriz no reside únicamente en su condición de figura histórica o en el atractivo visual de su mundo. Lo que mantiene vivo su interés es, sobre todo, su capacidad de rebelarse contra las circunstancias que intentan determinar su destino.

“Sisi sigue siendo relevante para muchas personas porque representa una rebelión en Viena. Lucha por las cosas correctas, lucha por sí misma y, al final, lucha por su amor todo el tiempo”, sostiene. Para el productor, esa resistencia adquiere un significado especial en el contexto actual, cuando la necesidad de cuestionar aquello que se considera injusto atraviesa distintas sociedades. “Verla resulta muy empoderador para cada espectador, porque demuestra que hay formas de cambiar las cosas”.

La verdadera Elisabeth tampoco fue una figura particularmente cómoda para la monarquía que representaba. Hija del duque Maximiliano de Baviera y de la duquesa Ludovica, se comprometió con su primo Francisco José en 1853, cuando tenía apenas 15 años. Se casaron en Viena al año siguiente. La joven que había crecido en un ambiente relativamente libre se encontró de pronto sometida a las rígidas convenciones de la corte imperial. Su relación conflictiva con el protocolo, su interés por la literatura, los idiomas, la actividad física y los viajes contribuyeron a construir la imagen de una mujer individualista, poco dispuesta a aceptar sin cuestionamientos el papel que le había correspondido.

Gutzeit reconoce que uno de los principales propósitos de la serie fue precisamente alejarse de la imagen idealizada que había dominado el imaginario popular. Cuando se le pregunta qué elemento del proyecto siente más personal, responde entre risas: “La ropa, por supuesto”. Pero enseguida precisa que la verdadera apuesta estaba en otro lugar: “Queríamos contar una historia moderna sobre una mujer contemporánea que tiene que encontrar su fuerza dentro de sí misma”.

La referencia a Romy Schneider resulta inevitable. Durante décadas, la actriz austríaca fue el rostro cinematográfico de Elisabeth gracias a la trilogía dirigida por Ernst Marischka. Aquellas películas construyeron una imagen romántica, luminosa y casi de cuento de hadas de la emperatriz, que terminó convirtiéndose en parte de la memoria popular europea. La nueva producción no renuncia al esplendor de los palacios, los vestidos ni las ceremonias, pero modifica el centro de gravedad del relato.

/ Armands Virbulis

“Nuestra Sisi tiene corazón, determinación y mucho amor”, explica Gutzeit. Y añade que el propósito fue mostrar a una mujer que luchó durante toda su vida contra la presión de ser tratada como un símbolo y nada más. La diferencia entre ambas versiones no está solamente en el vestuario o en el lenguaje audiovisual, sino en la manera de entender a la mujer detrás de la corona.

La decisión creativa también implica asumir ciertas libertades frente a los acontecimientos documentados. Para Gutzeit, la precisión histórica tiene un valor, pero no debe imponerse sobre la construcción dramática. “A un público moderno no le importa exactamente cuándo sucedieron las cosas, si fue hace 250 o 200 años; no les importa”, afirma. Aunque reconoce que los hechos reales constituyen una fuente de inspiración, su prioridad está en encontrar aquello que considera la verdad emocional de los personajes.

“El programa ha sido visto en más de 150 países. La razón por la cual esto funciona es porque aborda la historia universal de una mujer que se levanta por sí misma, que defiende lo que cree y lucha por lo que es importante: primero por su amor, luego por su familia y ahora, en la tercera temporada, por su hijo”, explica.

Su planteamiento va más allá de Sisi. Gutzeit asegura que suele buscar estructuras narrativas arquetípicas y relaciones entre personajes capaces de trascender el periodo en el que transcurren. Los vestidos, los carruajes y los escenarios históricos pueden atraer inicialmente al espectador, pero no garantizan que permanezca frente a la pantalla. “Todo lo demás es agradable, y la gente se acerca a eso porque luce bien, pero es solo el fondo. Lo importante es lo que estas personas están sintiendo y cómo reaccionan bajo presión”.

En esa búsqueda aparece una pregunta que, según el productor, resulta fundamental para establecer una conexión con la audiencia: “¿Cómo reaccionarías tú? ¿Qué harías en esta situación?”. Es una manera de trasladar el conflicto histórico al presente, de conseguir que el espectador deje de contemplar a una emperatriz desde la distancia y empiece a reconocer en ella emociones, dudas y contradicciones propias.

La fórmula ha encontrado eco en un mercado internacional cada vez más competitivo. La cuarta temporada de “Sisi”, estrenada en diciembre de 2024, cerró el recorrido de la producción con seis episodios adicionales. Beta Film confirmó que la serie había sido vendida a más de 120 territorios y que había mantenido un desempeño destacado en RTL+, donde fue la producción de ficción propia más vista durante tres años consecutivos.

Sin embargo, detrás de los palacios y las grandes reconstrucciones históricas existe una maquinaria económica considerable. Gutzeit reconoce que levantar una producción de esas dimensiones constituye uno de los principales desafíos de la televisión europea contemporánea. “Hoy, la parte más difícil es reunir a todos, encontrar el dinero y gastarlo con sabiduría. Esa es la parte más dura; es mucho más divertido escribir la historia”, comenta.

Para el realizador, conseguir financiación se ha vuelto un proceso complejo en un escenario dominado por plataformas internacionales con recursos enormes y una concentración cada vez mayor de la atención del público. La competencia no se limita a otros proyectos europeos: también implica enfrentarse a producciones globales capaces de movilizar presupuestos extraordinarios. En ese contexto, el éxito de una temporada puede convertirse en el principal argumento para conseguir que la siguiente llegue a realizarse.

“Contar historias es lo que hacemos y la razón por la que lo hacemos, pero conseguir la financiación para levantar una serie es complejo”, resume. La continuidad de “Sisi” constituye, en ese sentido, una demostración de que las producciones europeas pueden encontrar un público amplio sin renunciar a sus particularidades culturales.

Gutzeit conoce esa maquinaria desde dentro. Su trayectoria está vinculada a Story House Pictures, compañía de la que es cofundador y en la que desarrolla responsabilidades creativas y de producción. También estuvo relacionado con “Dignity”, drama inspirado en la historia de Colonia Dignidad, el enclave alemán instalado en Chile que durante décadas fue escenario de abusos y crímenes. Entre sus proyectos posteriores figura “Mozart/Mozart”, producción que desplaza el foco hacia Maria Anna, la hermana del célebre compositor, y sus aspiraciones artísticas en una sociedad que restringía las posibilidades de las mujeres.

No parece casual que varios de estos proyectos compartan una preocupación: mujeres que intentan abrirse paso en estructuras sociales que les han asignado un papel secundario. En el caso de Sisi, esa lucha ocurre entre los muros de una corte imperial; en el de Maria Anna Mozart, en el mundo musical del siglo XVIII. Cambian los escenarios, pero permanece la pregunta por la autonomía y el reconocimiento.

La elección de Dominique Devenport para interpretar a la emperatriz fue, en ese sentido, una apuesta decisiva. Cuando ingresó al casting, la actriz todavía se encontraba terminando sus estudios en la escuela de actuación de Múnich. Gutzeit recuerda que su primera impresión fue inmediata. No se trataba necesariamente de una interpretación técnicamente perfecta ni de una actriz que hubiera memorizado cada línea del guion. Había algo más difícil de explicar.

“Yo supe de inmediato que era ella, que la habíamos encontrado. No fue tanto porque conociera las líneas a la perfección o supiera actuar de memoria, sino porque tenía una presencia magnética que comunicaba mucho más allá de lo que escribimos en el guion”, recuerda.

Devenport, nacida en Lucerna, Suiza, en 1996, y de nacionalidad suiza y estadounidense, estudió actuación en la Otto-Falckenberg-Schule de Múnich. Su interpretación de Elisabeth le permitió convertirse en uno de los rostros reconocibles de la nueva ficción histórica europea. Frente a un personaje que había sido interpretado por una de las actrices más recordadas del cine europeo, la joven intérprete tuvo que construir una identidad propia sin quedar atrapada en la sombra de su antecesora.

Para Gutzeit, el resultado terminó de definir la personalidad de la serie. Destaca en Devenport su coraje y su capacidad para transmitir una autoridad que no depende únicamente de la posición imperial de su personaje. “Con su valiente coraje y su liderazgo imperial, Dominique hace que la serie sea exactamente lo que es”, afirma.

Al final, la conversación regresa a esa idea que atraviesa todo el trabajo del productor alemán: la historia es un escenario, pero son las personas quienes le dan sentido. No parece demasiado preocupado por la posibilidad de que el público recuerde el año exacto de un acontecimiento o la disposición de los salones de Schönbrunn. Le interesa más que alguien, sentado frente a una pantalla en cualquier parte del mundo, se reconozca en la incertidumbre de una mujer que intenta decidir sobre su propia vida.

Quizá por eso Sisi sigue regresando a la pantalla. No solamente porque fue una emperatriz, una belleza legendaria o un personaje cinematográfico inolvidable, sino porque detrás de la corona permanece una pregunta que no ha envejecido: cuánto de nuestra vida estamos dispuestos a entregar para cumplir con lo que los demás esperan de nosotros.