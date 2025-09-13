La diversidad de propuestas marca la cuarta edición de la feria de grabado TodaTinta.
La diversidad de propuestas marca la cuarta edición de la feria de grabado TodaTinta.
Redacción EC
Redacción EC

El grabado y sus múltiples posibilidades y presentaciones vuelven a mostrarse en su mejor forma a través de la , que llega a su cuarta edición con una oferta sumamente atractiva y diferentes formas de conectar con el público.

Al igual que en años anteriores, la feria se convierte en un espacio para compartir, crear comunidad, y promover esta práctica artística tan diversa, lo que se traduce en el variado cartel de feriantes reunidos en esta edición.

Son 29 los participantes que dirán presente en TodaTinta 2025: 1780.Tatus, Ana Huerta, Arii, Campy Tano, Carlos Pinao, Crocketa, Dar, Equibocado.pe, Espacio Abierto, Ge Matita, Grabado PUCP, Impresso X MVZ, Kara, Kim Libélula, Kurou, Leonardo, Maareas, Putrid Hallucination, Silvana C. Vera, Simbióticxs Studio, Studio Gunsle, Taller La Cómplice, Taller Salchipapa, Taller de Sol.Sticios, Tipotecambulante, Tsunami Press, Vania Walker, Vuelo Ámbar, y Yaguas.

Vale mencionar que, además de la venta de arte y ‘merch’, en TodaTinta habrá demostraciones en vivo y activaciones, donde los asistentes podrán hacer sus propias estampas, entre otras creaciones.

Bajo el lema #AguanteElGrabado, la cuarta edición de TodaTinta tendrá lugar el sábado 27 y domingo 28 de setiembre, de 1 p.m. a 9 p.m. en El Galpón Espacio (Cipriano Dulanto 949, Pueblo Libre). El ingreso es libre.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC