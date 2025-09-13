El grabado y sus múltiples posibilidades y presentaciones vuelven a mostrarse en su mejor forma a través de la Feria TodaTinta, que llega a su cuarta edición con una oferta sumamente atractiva y diferentes formas de conectar con el público.

Al igual que en años anteriores, la feria se convierte en un espacio para compartir, crear comunidad, y promover esta práctica artística tan diversa, lo que se traduce en el variado cartel de feriantes reunidos en esta edición.

Son 29 los participantes que dirán presente en TodaTinta 2025: 1780.Tatus, Ana Huerta, Arii, Campy Tano, Carlos Pinao, Crocketa, Dar, Equibocado.pe, Espacio Abierto, Ge Matita, Grabado PUCP, Impresso X MVZ, Kara, Kim Libélula, Kurou, Leonardo, Maareas, Putrid Hallucination, Silvana C. Vera, Simbióticxs Studio, Studio Gunsle, Taller La Cómplice, Taller Salchipapa, Taller de Sol.Sticios, Tipotecambulante, Tsunami Press, Vania Walker, Vuelo Ámbar, y Yaguas.

Vale mencionar que, además de la venta de arte y ‘merch’, en TodaTinta habrá demostraciones en vivo y activaciones, donde los asistentes podrán hacer sus propias estampas, entre otras creaciones.

Bajo el lema #AguanteElGrabado, la cuarta edición de TodaTinta tendrá lugar el sábado 27 y domingo 28 de setiembre, de 1 p.m. a 9 p.m. en El Galpón Espacio (Cipriano Dulanto 949, Pueblo Libre). El ingreso es libre.