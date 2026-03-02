Escuchar
Alfredo Rolando Grosman presenta en Casa de América sus esculturas en alabastro como parte de la muestra colectiva Fronteras móviles: Arte latinoamericano en tránsito.
Por Ángel Navarro Quevedo

¿Puede una roca escoger a un artista para contar su historia? Para Alfredo Rolando Grosman, incluso puede escoger por dónde debe empezar a contarla, cómo debe hacerlo y hasta dónde puede seguir tallándola para dejarla —incluso más— al natural. Después de ser invitado el año pasado a la feria internacional JustMAD, el artista peruano repite el gesto con una nueva presentación en el Palacio Neptuno, en España, como parte de una exposición colectiva que busca contar esa historia tallada.

