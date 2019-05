Andrea Galvani: el arte a la velocidad de un jet

Si Andrea Galvani no está en Tanzania fotografiando insectos (como hizo cuando tenía 20 años), podría estar trepándose a un jet militar a casi 2.000 kilómetros por hora. El artista italiano (Verona,1973) es un ser sin descanso que, sin embargo, desde marzo decidió asentarse en el Perú para participar en el programa Residencia de Al Lado, que impulsa el coleccionista peruano Alberto Rebaza.

El vínculo de Galvani con el Perú, sin embargo, no es nuevo. Desde hace un tiempo él es representado en Latinoamérica por la muy activa galería Revolver, con la que ha expuesto en diversas ferias y galerías del mundo y gracias a la cual estuvo presente en ARCOmadrid 2019, donde ganó el prestigioso premio Audemars Piguet. Lo hizo por la producción de su obra “Instruments for Inquiring into the Wind and the Shaking Earth”, en la que despliega una especie de nube luminosa, un cosmos en el que toman forma de neón blanco diversos cálculos y fórmulas del mundo de la física. Para ello contó con el apoyo de físicos y matemáticos de la UNAM, la Nasa y el Imperial College de Londres.

Sobre esa peculiar tendencia suya de trabajar con una fuerte base científica, señala: “Siempre he sentido interés por superar la separación entre dos disciplinas aparentemente muy diferentes, como son el arte y la ciencia. Pero en mi caso, nunca las vi diferentes. Crecí en un ambiente científico, con mi padre cirujano. Yo mismo estudié varios años medicina, pero luego hice arquitectura, y terminé una carrera de arte contemporáneo y un máster en arte visual en el País Vasco. Siempre me ha gustado acercarme, experimentar, descubrir”.

Esa pulsión es la que lo llevó a subir abordo de un caza F-18 (los mismo de la película “Top Gun”) para realizar un vuelo paralalo a otra nave y poder captar las fotografías de su proyecto “Llevando una pepita de oro a la velocidad del sonido”. Tuvo que prepararse meses para poder viajar en semejante bólido.

“Instruments for Inquiring into the Wind and the Shaking Earth”, obra ganadora del premio Audemars Piguet en la última edición de ARCOmadrid.

SUCESO EDITORIAL

En la residencia peruana en la que participó, Galvani afirma haber creado una importante red de contactos, en especial con artesanos locales que lo ayudarán a desarrollar nuevas obras. No adelanta mucho sobre su trabajo, pero ya alista proyectos igual de audaces que los que ya ha exhibido por todo el mundo.

A manera de despedida de su estadía en Lima, además, el artista presentará en la librería Babel de Miraflores el imponente libro que reúne su trayectoria y que el año pasado editó la editorial Mousse Publishing. “Es un libro de artista, pero también una excavación en materiales de archivo, apuntes, pequeños dibujos. Es muy privado y al mismo tiempo abre al público una parte diferente de mi trabajo: la del proceso en sí mismo. Por eso allí se ven algunas obras no terminadas, intuiciones de trabajos posteriores, etc. –señala a El Comercio–. Mi obra incluye video, fotografía, escultura, acciones, objetos arquitectónicos, pero lo más interesante para mí es cuando una obra no tiene un espacio geográfico cerrado, sino que es capaz de continuar y se convierte en una suerte de arte casi cósmico”.

Después de su partida del Perú, Galvani viajará a Nueva York para cumplir algunas actividades, y luego emprenderá un vuelo hasta Ginebra, Suiza, para participar en una actividad en el famoso Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN). Su aventura no para.

Tras participar en la Residencia de Al Lado, Galvani se despide de Lima con la presentación de su libro. (Foto: César Campos)