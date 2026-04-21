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Santiago Dammert y Octavio Centurión, fundadores de Apuesta por Artistas Jóvenes, junto a la curadora mexicana Gaby Cepeda, quien lidera el primer programa internacional del proyecto en Lima. (Foto: Difusión)
Santiago Dammert y Octavio Centurión, fundadores de Apuesta por Artistas Jóvenes, junto a la curadora mexicana Gaby Cepeda, quien lidera el primer programa internacional del proyecto en Lima. (Foto: Difusión)
Por Ángel Navarro Quevedo

En un ecosistema artístico donde las oportunidades suelen concentrarse fuera, la plataforma Apuesta por Artistas Jóvenes (AAJ!) Apuesta por Artistas Jóvenes plantea una operación inversa: internacionalizar sin migrar. En su primera edición, once artistas peruanos menores de 35 años participarán en un programa intensivo que combina clínicas de obra, revisión de portafolio y asesorías con la curadora mexicana Gaby Cepeda, quien estará en Lima para la inauguración del proyecto el 27 de abril en proyectoamil (av. Pedro de Osma 409. Barranco).

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