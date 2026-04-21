En un ecosistema artístico donde las oportunidades suelen concentrarse fuera, la plataforma Apuesta por Artistas Jóvenes (AAJ!) Apuesta por Artistas Jóvenes plantea una operación inversa: internacionalizar sin migrar. En su primera edición, once artistas peruanos menores de 35 años participarán en un programa intensivo que combina clínicas de obra, revisión de portafolio y asesorías con la curadora mexicana Gaby Cepeda, quien estará en Lima para la inauguración del proyecto el 27 de abril en proyectoamil (av. Pedro de Osma 409. Barranco).

La iniciativa, fundada por el arquitecto Santiago Dammert y el escultor Octavio Centurión, surge de una constatación concreta: la precariedad del circuito local para artistas emergentes. “El mercado local, al ser muy pequeño, significaba que no había tantas oportunidades para muchos de los artistas jóvenes”, explica Dammert. La consecuencia es conocida: quienes buscan insertarse en circuitos más amplios suelen verse obligados a salir recurrir a instituciones que muchas veces los llevan a irse del país.

Frente a ese escenario, AAJ! propone un desplazamiento estratégico. No se trata de reemplazar la experiencia internacional, sino de acercarla. “Nuestra solución —más que solución, una de las muchas posibles— fue hacer un proyecto de internacionalización, pero en Lima”, señala Dammert. “Es un proyecto que busca profesionalizar, no perfeccionar”, agrega Centurión.

El programa, que recibió más de 70 postulaciones, fue diseñado como una plataforma de formación y articulación. No solo convoca a un curador internacional cada año, sino que se inserta en la escena local mediante alianzas con instituciones como el Museo de Arte de Lima, Proyecto AMIL y Espacio Encuentro. “No es un proyecto que funcione en una burbuja, sino que se inserta dentro de un ecosistema que busca fortalecer”, precisa Centurión.

Un ecosistema frágil

Más allá del entusiasmo inicial, el diagnóstico que sostiene el proyecto es menos optimista. La escena local, coinciden sus impulsores, carece de una estructura que acompañe el tránsito entre formación y profesionalización. “Sentíamos que no había un intermedio, una bisagra entre las escuelas de arte y los programas ya consolidados”, señala Dammert.

El problema no es solo institucional, sino también estructural. Los apoyos estatales existen, pero suelen estar dirigidos a artistas con trayectoria previa. “No hay programas específicos que vengan del Ministerio de Cultura para artistas jóvenes”, apuntan. “Este proyecto es un poco a como llenar estos vacíos que la institución no llena”, explica Gaby Cepeda.

En ese vacío, la autogestión comenzó a ocupar un lugar central. Espacios independientes impulsados por artistas han empezado a tejer redes propias. Sin embargo, estos esfuerzos, aunque vitales, no siempre logran sostener procesos de largo aliento. “Hay más artistas jóvenes que están generando redes entre ellos”, reconocen, pero el alcance sigue siendo limitado.

Desde esa perspectiva, AAJ! se posiciona como una “nueva institucionalidad”: una estructura más flexible que busca responder a necesidades específicas sin la rigidez de los modelos tradicionales. En palabras de Cepeda, se trata de entender que la profesionalización hoy ya no responde a un único camino. “La profesionalización se ha complejizado: no pasa solo por habilidades técnicas, sino por cómo te insertas en un ecosistema más amplio”, afirma.

El proyecto apunta a algo menos visible pero igual de decisivo: la construcción de vínculos. En un campo donde las relaciones personales suelen definir trayectorias, la posibilidad de generar encuentros cara a cara resulta clave. “Los vínculos interpersonales son súper poderosos, sobre todo en el mundo del arte”, subraya Dammert. En esa red —todavía en construcción— podría estar la diferencia entre una carrera que se dispersa y otra que logra sostenerse.