El instante detenido no siempre es producto del azar. En el fotoperiodismo, muchas veces es el resultado de estar allí, de insistir en mirar y de no apartar el lente cuando la realidad incomoda. “Aquí y Aquí, del fotoperiodismo al rostro”, que inaugura este viernes en Magenta Galería, parte de esa convicción: contar desde adentro para no dejar que la memoria se desvanezca.

La muestra, que forma parte del recorrido del MAC Foto —festival de fotografía contemporánea organizado por el Museo de Arte Contemporáneo de Lima—, reúne el trabajo de doce fotógrafos que han registrado la protesta, la sobrevivencia y la vida cotidiana sin filtros ajenos. Entre ellos, Mariana Bazo, Santiago Romaní, Juan Carlos Cisneros, Britanie Arroyo, Aldair Mejía, Renato Pajuelo, César Zamalloa, Joel Durán, Julio Reaño, Luis Centurión, Anthony Niño De Guzmán y Natalia Roncal.

La propuesta busca también desmontar un mito persistente: que la mirada externa entiende mejor al país. Con curaduría de Nuria Cano, Aquí y Aquí propone que las imágenes hechas desde la propia experiencia, desde la cercanía, pueden contar con mayor profundidad las historias que a menudo se simplifican en narrativas foráneas.

Durante septiembre, la exposición incluirá conversatorios, talleres y presentaciones que amplían la reflexión sobre la fotografía documental. Desde la conversación de Mariana Bazo sobre cómo contar historias con imágenes, hasta el taller de fotoperiodismo con Aldair Mejía y Anthony Niño De Guzmán, el programa busca que el público entienda la fotografía no solo como un registro, sino como un acto de presencia y resistencia.