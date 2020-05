Por años ha venido escuchando que el mundo del arte en Nueva York no es como era en los años 80 y 90. Que perdió su “ángel”. Para el influyente galerista venezolano Henrique Faria, nada es más cierto. Ha vivido en ella por más de 30 años, desde que a finales de los 80 llegó a la ciudad para estudiar una maestría en Periodismo y Comunicación en la NY University. Y a través de todo ese tiempo aprendió a conocerla, hasta convertirla en su ciudad. “Somos uno para el otro. Aunque no me siento norteamericano, si me siento neoyorquino”, señala el responsable de la galería de arte contemporáneo que lleva su nombre, abierta en la Gran Manzana desde el 2001 y conocida por su énfasis en la Abstracción Geométrica y el Conceptualismo.

Obra del artista visual Mariano León "L’Or du Perou", representado por la galería Henrique Faria.





Hoy, el ángel de Nueva York ha recibido uno de los golpes más fuertes que la pandemia del Coronavirus ha repartido entre las ciudades de Estados Unidos. El sentimiento de pérdida y cambio puede verse sacando la cabeza por la ventana. Faria comparte cifras de espanto: se estima que más del 40% de las micro empresas o pequeños negocios, de los 30 millones legalmente registrados en el país, cerraran de manera permanente en los próximos 6 meses a causa de la pandemia, según información de la Cámara de Comercio de EE.UU. “Como galerista y persona de la cultura, afincado en el mundo latinoamericano, números como esos representan una inmensa preocupación”, afirma. Las cifras obligan a pensar estrategias para reinventarse frente al futuro inmediato. Sus respuestas las compartirá en la edición ‘online’ de la Feria ARTLima, de la cual participa.

Obra de Ella Krebs, representada por la galería Henrique Faria.

¿Desde tu cercana perspectiva, cuan fuertemente crees que la crisis del Coronavirus ha golpeado el mercado del arte en Nueva York?

El impacto que ha tenido la aparición y el esparcimiento el COVID-19 en la comunidad de arte en la ciudad de Nueva York ha sido enorme. Me atrevo a decir que no será cuantificable. Todas las variables que hacen posible que la ecuación del sistema del arte funcione han sido enormemente afectadas. Las que se ven a simple vista y todas las demás, que son la mayoría, que están detrás de la cortina. El titular de una noticia que leí hace pocos días en el “New York Times” lo resume de manera clara y concisa: “Pasarán años antes que Nueva York recupere su glorias pasadas”. Esta ciudad jamás será la misma. Evidentemente esta pandemia ha marcado un antes y un después, y está en manos de todos los actores que interactuamos en el mundo del arte el poder convertirlo en el nuevo espacio donde trabajar unos con otros, en esfuerzos mancomunados que tengan sentido para todos los participantes. Es importante recalcar que todas y cada una de las variables de esa gran ecuación son importantes y deben ser consideradas. Regresaremos a un mundo nuevo y muy diferente del que veníamos viviendo hasta hace un par de meses. La historia está por verse.

Henrique Faria en su galería, en Nueva York.

A partir de este diagnóstico de la crisis, ¿cuáles crees que han sido las estrategias más urgentes para combatir la crisis?

Sin lugar a dudas, la estrategia más relevante para combatir esta difícil situación ha sido la migración masiva de muchas de las actividades propias del sistema del arte hacia el “mundo digital” y sus múltiples espacios. A pesar de considerarme de la “vieja escuela”, creo que la tecnología y sus muchos avances y posibilidades será considerada históricamente como la gran salvadora del sistema del arte en la más amplia extensión del término. Todos hemos volcado nuestros esfuerzos para sobrevivir a una u otra forma de “combate digital”, al menos hasta que regresemos a lo que todos estamos llamado “la nueva normalidad”.

Obra de Fernando “Coco” Bedoya, representada por la galería Henrique Faria.

¿El gobierno estadounidense ha desarrollado alguna política para ayudar a las industrias culturales?

Ha diseñado una serie de programas, tanto a nivel federal como estatal, para socorrer a la industria cultural del país. Algunos ya han comenzado a ser implementados a nivel de cada estado y a nivel nacional. Desafortunadamente, y como era de esperarse para muchos, la distribución de los fondos no ha sido transparente ni equitativa, y ha caído en manos de personas que han puesto de frente sus intereses personales y nos los de la industria como tal. Con ello, se han beneficiado algunos de los “poderosos’ y los “de arriba” y la ayuda no ha llegado a muchos artistas o pequeñas galerías que son los actores que más necesitan de este tipo de ayudas para subsistir. No olvidemos que los artistas y los productos menores son el verdadero sostén y la base de todo el sistema cultural. Sin ellos, el sistema se desplomaría...

Al público local aún le suena extraña la posibilidad de lanzar una feria de arte en una plataforma web, como una forma de sacarle la vuelta a la cuarentena…

Lanzar una feria a través de una plataforma web no es una acción pionera por parte de las ferias de arte peruanas. Desde hace varios años, la mayoría de las ferias importantes de arte han consolidado alianzas estratégicas con plataformas ‘Online’ para apoyarlas en sus esfuerzos de ventas, especialmente aquellos esfuerzos que van mucho más allá de las fronteras del contexto donde tiene lugar físico y duración la feria. El alcance del arte no tiene fronteras y hace caso omiso de barreras.

Obra de Emilio Hernández Saavedra, representada por la Galería Henrique Faria.

¿Qué estrategias digitales son las más conocidas actualmente?

Plataformas como ART SY existen ya desde hace muchos años atrás, y han venido generando resultados cada vez más positivos a lo largo de los últimos años. No lo veo como una forma de sacarle la vuelta a la cuarentena, sino como una forma de seguir estando presentes antes los ojos del país y del mundo. Considero que iniciativas como estas seguirán existiendo y se perfeccionarán en años por venir. El e-commerce ganará cada vez más terreno y se consolidará como una parte fundamental del comercio internacional del arte. Llegaron para quedarse y alcanzarán cada vez mayor importancia.

¿Crees que olvidaremos estas plataformas virtuales cuando volvamos a una cierta normalidad o más bien estas nuevas iniciativas para el intercambio y consumo del arte son soluciones que permanecerán pasada la crisis?

En mi opinión, la nueva forma de actuar será una combinación entre la forma clásica de trabajar entre vendedores y compradores, cara a cara, y la utilización de herramientas digitales que nos permitirán aprovechar las virtudes de la tecnología y los beneficios de un mundo más amplio y más abierto. La presencia física de la obra y el intercambio sincero, serio y profesional entre compradores y vendedores retomarán su antiguo lugar e importancia porque lo más importante del mercado del arte, en su más amplia extensión, es la calidad y la magia que tiene el arte y no exclusivamente su comercialización. Sin magia no hay creación y sin creación el sistema no se podrá sostener.

Serie performática “Body Configurations”, realizada por la artista austriaca Vallie Export a principios de los 70, una de las primeras incursiones conceptuales.

Finalmente, ¿Cómo participa tu galería en esta edición virtual de Art Lima? ¿A qué autores presentas? ¿Participarás en alguna conferencia?

Seremos parte de la feria a través su plataforma digital con obras de artistas peruanos como Ella Krebs, Cristina Colichón, Gloria Gómez Sánchez, Luis Arias Vera y Fernando “Coco” Bedoya. No estaré participando en conferencia alguna en esta oportunidad pero aún a distancia, sigo de cerca las actividades y la oferta que presenta la feria. En la medida de lo posible, considero importante estar presente en ArtLima como una forma más de apoyo al sistema del arte del Perú que tanto lo necesita en estos momentos tan complejos. Los artistas merecen el apoyo incondicional de los galeristas y de la feria y los coleccionistas merecen estar enterados de la disponibilidad de obras en el mercado. A falta de los encuentros cara a cara con la obra y entre galeristas y coleccionistas, aprovechemos el contacto que puede suceder a distancia a través de encuentros virtuales que ayudarán a mantener la rueda del arte en movimiento.

Henrique Faría emulando la serie de Vallie Export. El abrazo a la arquitectura de El Bronx evidencia el compromiso del galerista con su ciudad. (Foto: Christopher Gow)





Astrofotografía: ¿Qué es y qué se necesita para realizarla?

