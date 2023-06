La colección de arte de la leyenda del cine Alain Delon, compuesta de 80 obras, fue subastada el jueves en París por más de ocho millones de euros, el doble de lo estimado, según anunció la casa Bonhams-Cornette de Saint-Cyr.

Antes de la venta, las obras habían sido expuestas desde abril en Nueva York, Ginebra, Bruselas y Hong Kong.

En dos salas repletas de público, entre compradores internacionales, curiosos y admiradores del actor, todos los lotes experimentaron una feroz competencia.

Lo más destacado de la subasta fue “La bahía de Sainte-Adresse”, un cuadro de Raoul Dufy con un valor estimado de entre 600.000 y 800.000 euros y que finalmente se vendió por 1.016.400 euros.

Una obra de Eugène Delacroix que estaba fuera del mercado desde hacía más de 40 años alcanzó los 775.100 euros, más del doble de la estimación más baja.

“No es de extrañar que (estas obras) hayan atraído subastas tan apasionantes. Gran coleccionista, con un ojo intuitivo, el actor fue notablemente uno de los mayores compradores de dibujos de los años 60 y 70, cuando no estaban de moda”, explicó el comisario a cargo de la venta, Arnaud Cornette de Saint Cyr.

La estrella del cine francés había reunido un conjunto considerado excepcional.

“Compré mi primer dibujo en 1964, en Londres. A lo largo de los años, he adquirido obras que me han conmovido, hablado e incluso a veces consolado. Han sido parte de mi vida…”, dijo Alain Delon, de 87 años, en el catálogo. El actor no estuvo presente en la subasta.

En 2007, Alain Delon vendió sus obras modernas, explicando al periódico Le Monde “que odiaba las ventas póstumas”.

En 2016, tras vender sus ‘grands crus’, sus relojes y sus armas de colección, Alain Delon también subastó una primera serie de bronces de Bugatti con idéntico éxito.

Con información de AFP

“Virgilio” muestra cómo nació Central, restaurante de Perú que lidera el ranking internacional de 2023. El 20 de Junio se estrenó en Netflix este documental que ayuda a comprender la historia de este emprendimiento gastronómico a través de sus creadores, los chefs peruanos Virgilio Martínez y su esposa, Pía León. Esta es la historia del chef del mejor restaurante del mundo, Central. (Fuente: Netflix LA)