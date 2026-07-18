Una inusual contienda se libra en las redes sociales a las puertas de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y España: museos de ambos países ilustraron con artes visuales las ideas que explican cómo cada selección llegó a la última instancia de la competición.

Todo comenzó cuando el Museo del Prado publicó el jueves en Instagram “10 palabras que explican por qué España está en la final del Mundial del fútbol 2026”, acompañadas por cuadros de grandes maestros europeos de los siglos XVI al XIX como El Greco, Rubens, Diego Velázquez o Goya.

La “Motivación” es ilustrada con una escena de “Vulcano forjando los rayos de Júpiter”, obra maestra de Rubens, mientras “Humildad” se representa con un óleo de Tintoretto en el que Cristo lava los pies a sus discípulos.

Otros conceptos ilustrados con artes clásicas son ilusión, lucha, prudencia, camaradería, superación, estrategia...

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Casi de inmediato, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), uno de los más importantes de la región en la materia, respondió con arte contemporáneo: “Acá van las nuestras, Museo del Prado, 10 palabras que explican por qué Argentina está en la final del Mundial 2026”.

Aparece “Asado en Mendiolaza”, obra fotográfica en la que Marcos López captura un opíparo almuerzo al aire libre con la misma composición de la “La última cena” de Da Vinci, y que aquí personifica la “amistad” del seleccionad albiceleste.

Luego la pintura “Manifestación”, obra cumbre del realismo social de principios del siglo XX del argentino Antonio Berni, ilustra la idea de “pueblo”. Y, así, el Malba escenifica conceptos que identifican a su selección como locura, mística, memoria, coraje y... Lionel Messi, cuya foto aparece al final.

En pocas horas, la idea se viralizó y otros museos argentinos como el Castagnino o el Sívori, incluso el Museo Histórico Nacional, siguieron al Malba con sus diez palabras y obras representativas.

A horas de disputarse el domingo la final de la Copa del Mundo en East Rutherford -afueras de Nueva York-, tan solo queda “la espera”, como señaló el Museo del Prado en otra publicación en la que recopila tres retratos en los que “la espera es la verdadera protagonista”.