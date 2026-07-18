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El Prado y el Malba se vuelven virales al explicar con obras de arte por qué España y Argentina llegaron a la final del Mundial | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
El Prado y el Malba se vuelven virales al explicar con obras de arte por qué España y Argentina llegaron a la final del Mundial | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
Por Agencia AFP

Una inusual contienda se libra en las redes sociales a las puertas de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y España: museos de ambos países ilustraron con artes visuales las ideas que explican cómo cada selección llegó a la última instancia de la competición.

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