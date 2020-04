Puede parecer la prueba de un vaticinio o también ser entendida como una acción oportunista, pero nada más alejado de la realidad. “Lima 2050” estaba pensada para exhibirse, desde esta noche, en la Fail Art Gallery de Barranco; la cuarentena y el toque de queda, por supuesto, cancelaron los planes de su autor, el fotógrafo Gino Pezzia, quien vio cómo su investigación de un año y medio quedó en el aire.

En esa mala noticia había algo de paradójico. El trabajo de Pezzia consistía en el estudio de la historia de las crisis que habían asolado al mundo y a Lima, para luego jugar con la fantasía e imaginarse nuestra capital como una ciudad triste y golpeada. Ahora, el coronavirus se encargaba de cancelar los resultados de su exploración.

“Empecé a imaginar varios personajes, historias aisladas que hablarán de cómo podría ser Lima en el 2050; cómo se viviría la falta de agua, la contaminación y las enfermedades, porque este COVID-19 no es nada nuevo –cuenta Pezzia–. Antes ya nos atacó ferozmente el dengue, y a otros países la gripe porcina los afectó duramente. En el trabajo yo imagino una crisis generalizada, y mira la coincidencia con lo que estamos viviendo ahorita”.

El fotógrafo Gino Pezzia.

Pero de ninguna forma habría que pensar que “Lima 2050” es una mirada lastimera sobre el futuro de la ciudad. Pezzia tiene que mostrar un futuro apocalíptico para invitar a que los vecinos de la capital piensen qué es lo que quieren para esta tierra. Cuando salgamos de esta crisis sanitaria, será preciso tomar acciones para prevenir las que vengan.

Pezzia estaba decidido a no quedarse con los crespos hechos. Es verdad que las fotografías de gran tamaño ya estaban impresas y no las podía sacar de su casa, pero eso no significaba que no las podía compartir con la ciudad. Con eso en mente, se liberó de las necesidades de vender su trabajo, se valió de sus contactos que tuvieran proyectores de gran potencia, y organizó la inauguración de su muestra. Mañana, aun con el coronavirus rondando, los interesados podrán apreciar la inauguración de “Lima 2050”, ya sea porque viven cerca de los edificios en los que se proyectarán los videos con las imágenes o porque los verán vía Instagram (en las cuentas @ginope, @desdemicasaperu y @failartgallery).

Más que un logro personal, lo que hace Pezzia es tomar al toro por las astas. Mientras muchos todavía reflexionan sobre cómo darle vuelta al confinamiento y mostrar su arte en tiempos de distanciamiento social, él ya se puso manos a la obra.

Conoce las fotografías se proyectarán:

“5 esquinas” de Gino Pezzia.

“5 esquinas”

Tomada en un techo de Monumental Callao

En esta imagen, Pezzia toca el tema de la escasez del agua, un problema que Lima viene pateando desde hace mucho tiempo, aun sabiendo que es un gran asunto por resolver. Lo que el autor imaginó para inspirarse fue una ciudad colapsada y sobrepoblada en la que el 70% del agua se usa para la agricultura y la producción industrial; mientras que el resto es propiedad del crimen organizado, lo que hace que los hogares no puedan acceder a ella.

“Los vigilantes” de Gino Pezzia.

“Los vigilantes”

Tomada en un techo de Monumental Callao

Otro de los problemas que Pezzia imagina son las mafias, que pugnan por dirigir el mercado del agua al estilo de los narcotraficantes. Las disputas por ver quién controla los puntos de venta se hacen cada vez más sangrientas: solo en el 2040, en Lima se registraron 943 muertes violentas asociadas a hechos delictivos de estos grupos armados.

“Lista de espera” de Gino Pezzia.

“Lista de espera”

Tomada en el Malecón de Miraflores

Pezzia, después de su investigación, considera que se publicaría otra medida polémica para controlar el aumento de la población: Madre Responsable, programa que otorga el derecho de maternidad a las mujeres y familias que tengan estabilidad financiera y capacidad de endeudamiento.

“Los únicos” de Gino Pezzia.

“Los únicos”

Tomada en Barranco, por la Bajada de Baños

“Se cumplen 10 años de haberse aprobado la primera medida radical de control de la natalidad: la política del hijo único, similar a la que aplicó el gobierno chino en 1979 –imagina Pezzia–. Hoy, con casi 42 millones de habitantes en el país y con el aumento desmedido de la pobreza extrema, el gobierno busca mitigar así los problemas sociales, económicos y ambientales”.

“Royals” de Gino Pezzia.

“Royals”

Tomada en el Club Kontiki de Punta Hermosa

En el futuro que Pezzia plantea no existe la clase media, solo la baja y la alta, cuya distancia se percibe abismal. Los que tuvieron plata optaron por el exilio, abandonaron Lima y convirtieron sus clubes privados en sus hogares a tiempo completo.

“Una raza extinta” de Gino Pezzia.

“Una raza extinta”

Tomada en Pescadores, Chorrillos.

El mar, en el futuro según Pezzia, es el que más sufre al recibir más de 13 millones de toneladas de basura al año. En ese contexto, la pesca artesanal ha desaparecido, así como la corvina, el mero y la cabinza, oficialmente extintos.

“Home Sweet Home” de Gino Pezzia.

“Home Sweet Home”

Tomada en la casa de Pezzia, en Miraflores

El confinamiento y la distancia social ya no son soluciones para detener las epidemias virales. En ese mundo, no solo las economías sufrieron duros golpes, sino también la vida de las personas, que ahora sufren de obesidad y otras patologías derivadas del estrés.

-----

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

----

TE PUEDE INTERESAR

----

VIDEOS RELACIONADOS

Aspec propone suspensión de clases presenciales en lo que resta del año.