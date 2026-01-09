“Crónicas florales de la ciudad de los Reyes”: Lima se revisa desde la botánica, la memoria y lo que no quedó en los monumentos

En una ciudad acostumbrada a narrarse desde estatuas, fechas oficiales y gestas fundacionales, Crónicas florales de la ciudad de los Reyes plantea un giro de enfoque. La exposición de Rocío Ponce, que se presenta del 15 de enero al 15 de febrero de 2026 en la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro, se aleja del archivo monumental para regresar a un tiempo previo a la ciudad: cuando Lima era río, loma, neblina y alimento. Desde allí, la artista reconstruye una lectura crítica de los orígenes urbanos, donde naturaleza y cultura aparecen como dimensiones inseparables.

Las flores ocupan un lugar central en esta investigación visual. Asociadas a los alimentos y a las prácticas de la Lima prehispánica, no funcionan aquí como ornamento, sino como archivos vivos que insisten en su presencia. En las obras de Ponce, lo floral se convierte en huella de un territorio anterior a la fundación colonial, recordando que la ciudad fue habitada, cultivada y nombrada mucho antes de ser consagrada como la “ciudad de los Reyes”.

Otro eje clave de la muestra es la reflexión sobre la representación y la ausencia. A partir de retratos simbólicos construidos desde relatos, documentos y evocaciones, la artista cuestiona los silencios de la historia limeña y la autoridad de la imagen como único registro del pasado. Esta búsqueda alcanza un punto decisivo en la obra dedicada al testamento de Taulichusco, último curaca de Lima: un “retrato” realizado con tinta ferro gálica sobre tela, donde la palabra escrita se transforma en cuerpo, presencia y memoria.

La exposición dialoga también con las imágenes fundacionales de Lima, subrayando su carácter imaginario y eurocéntrico, así como con las genealogías coloniales en las que alimentos como el maíz y el trigo condensan procesos de mestizaje, imposición y fusión cultural. El uso de textiles heredados, bordados y soportes domésticos convierte la muestra en un archivo íntimo que enlaza la historia urbana con la memoria familiar. Más que celebrar una fundación, “Crónicas florales de la ciudad de los Reyes” invita a pensar Lima como un organismo vivo y a revisar sus cimientos desde aquello que aún florece entre las grietas del asfalto.