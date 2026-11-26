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Cuando el cuerpo se mueve al ritmo de una música que no ha compuesto o cuando una oración compartida parece aliviar el peso de la existencia, hay algo que no se puede explicar, pero que puede encontrar en un fotógrafo a un testigo silencioso. José Antonio Rosas lleva una década intentando ser ese hombre con las pruebas en la mano, presentadas como imágenes y retratos de personas que quizá no se parecen, quizá no tienen mucho que ver entre sí y que están separadas por cientos o miles de kilómetros, pero que experimentan algo muy profundo que les permite formar parte de ese inconsciente colectivo del que hablaba Carl Jung.

En diciembre de 2015, en el Festival de Glastonbury, Inglaterra, comenzó a gestarse “Somewhere We Feel Free”, su segundo fotolibro, publicado por la editorial alemana Kehrer Verlag. Rosas había llegado como aficionado a la música, un hombre que disfrutaba del rock y que conocía la experiencia de asistir a conciertos. Sin embargo, lo que encontró entre aquella multitud fue algo que excedía la música y que tenía que ver con esa sensación de comunidad, esa especie de euforia compartida por personas que probablemente no volverían a verse.

“Siempre me ha gustado la música, especialmente el rock, y asistir a festivales era una manera de disfrutarla. Pero empecé a interesarme por algo que ocurría alrededor de los escenarios: la conexión entre las personas, esa atmósfera en la que todos parecían compartir una misma experiencia. Me pregunté qué era lo que hacía que gente tan distinta pudiera sentirse parte de algo común”, comenta. Así, el festival dejó de ser únicamente un acontecimiento musical para convertirse en una pregunta que lo acompañaría durante los siguientes diez años: ¿qué sucede con nosotros cuando dejamos de vivir exclusivamente para las obligaciones de todos los días?

La pregunta, en realidad, no nació en una cámara fotográfica. Antes de dedicarse a perseguir celebraciones por el mundo, Rosas trabajaba en el sector corporativo, en finanzas. Había construido una vida profesional que, como suele ocurrir con las vidas aparentemente bien encaminadas, tenía sus propias exigencias, horarios y expectativas. Pero algo comenzó a incomodarlo. La fotografía, que había sido una afición, empezó a reclamar un espacio que no podía seguir ocupando solamente los fines de semana o los viajes esporádicos.

Los bailarines se reúnen en una plaza de la ciudad de Puno para ultimar los preparativos antes de que llegue el turno de su agrupación de desfilar por las calles, en el marco de un concurso por las celebraciones de la Festividad de la Candelaria. Puno, Perú, 2020.(Crédito: José Antonio Rosas) / Jose Antonio Rosas

La decisión fue considerable: dejar el trabajo, tomarse un año sabático y viajar a Nueva York para estudiar fotografía. No hay épica automática en renunciar a una oficina. A veces, lo que sigue es incertidumbre, una cuenta bancaria que adelgaza y la incómoda sospecha de que uno ha confundido una aspiración con una buena idea. Pero Rosas hizo el movimiento. Estudió en el International Center of Photography (ICP), donde fue afinando su lenguaje, aprendiendo a construir un proyecto y a entender la fotografía más allá de la intuición.“En Nueva York entendí que no bastaba con tomar fotografías que me gustaran. Tenía que aprender a desarrollar un proyecto, investigar, encontrar una mirada y darle coherencia a un conjunto de imágenes. La fotografía podía ser mucho más que una afición: podía convertirse en una manera de entender el mundo”.

En ese proceso también fue encontrando una decisión estética que terminaría siendo fundamental para “Somewhere We Feel Free”. Una recomendación que recibió fue fotografiar en blanco y negro porque así podía concentrarse mejor en las expresiones de las personas. “El color podía llevar la atención hacia otros elementos. Al eliminarlo, podía concentrarme en los rostros y en aquello que estaba sucediendo entre las personas”.

Una mirada en blanco y negro para encontrar lo que nos une

Aunque fiestas como Holi, en la India, o el Carnaval de Río, en Brasil, parecen reclamar el color como una obligación, Rosas optó por sustraerlo. No para negar la exuberancia de esos lugares, sino para dirigir la atención hacia otro sitio.

El color puede ser una distracción magnífica. También puede ser una coartada. El blanco y negro, en cambio, obliga a observar las relaciones entre la luz y la sombra, la textura de los rostros, el movimiento, los contrastes y las distancias entre un cuerpo y otro. En las fotografías de Rosas, las celebraciones no se convierten en postales exóticas. Las personas no aparecen como piezas de un decorado turístico, sino como individuos que, por alguna razón, han decidido estar ahí. Una expresión, un brazo levantado, un rostro que parece haber olvidado la presencia de la cámara. El espectáculo está en la gente.

José Antonio Rosas presenta «Somewhere We Feel Free», un proyecto fotográfico desarrollado durante diez años que reúne siete celebraciones emblemáticas de distintas partes del mundo, dos de ellas en el Perú. (Crédito: José Antonio Rosas) / Jose Antonio Rosas

Su trabajo dialoga con una larga tradición de fotografía documental y humanista que encontró en la calle, en las comunidades y en la vida cotidiana una materia narrativa inagotable. La mirada de Henri Cartier-Bresson sobre el instante; la aproximación de Robert Frank a la sociedad estadounidense, lejos de sus idealizaciones; o la dimensión humana y colectiva que atraviesa parte de la obra de Sebastiao Salgado permiten situar el territorio visual en el que se inscribe su trabajo. No es una fotografía que pretenda domesticar la realidad, sino acercarse a ella con suficiente paciencia para encontrar una imagen que no se agote en su primera lectura.

En el caso de Rosas, ese acercamiento exige volver. Las siete celebraciones que conforman el libro no fueron escogidas para construir una colección de destinos llamativos, sino para explorar una experiencia que atraviesa geografías, credos y tradiciones. Glastonbury, en Inglaterra; Holi y Kumbh Mela, en India; la Navidad en Lalibela, Etiopía; el Carnaval de Río de Janeiro; la Virgen de la Candelaria, en Puno; y Qoyllur Rit’i, en los Andes peruanos. Siete acontecimientos que, vistos desde fuera, podrían parecer incomparables. Uno tiene música, otro danza, otro peregrinación, otro polvo, agua, velas, frío o cuerpos que avanzan durante días. Pero hay algo que los reúne: la posibilidad de interrumpir la vida ordinaria.

“Lo que me interesa es encontrar ese elemento de conexión entre celebraciones que son muy diferentes. Cada una tiene su propia historia, su cultura y su manera de expresarse, pero en todas encuentro personas que salen de su vida cotidiana y participan de una experiencia colectiva. Esa sensación de estar juntos, de compartir algo, es lo que quería fotografiar”, dice Rosas.

José Antonio Rosas presenta «Somewhere We Feel Free», un proyecto fotográfico desarrollado durante diez años que reúne siete celebraciones emblemáticas de distintas partes del mundo, dos de ellas en el Perú. (Crédito: José Antonio Rosas) / Jose Antonio Rosas

En el Carnaval de Río, la multitud puede convertirse en una celebración del cuerpo y de la desobediencia a las convenciones; en Holi, los pigmentos transforman el espacio y a quienes lo habitan; en Lalibela, la devoción religiosa se expresa en una peregrinación marcada por la tradición y la espiritualidad; en Qoyllur Rit’i, la montaña, el frío y la fe forman parte de una experiencia que no puede explicarse solamente desde la distancia de quien observa. La Candelaria, en Puno, combina música, danza, identidad y religiosidad en una de las expresiones culturales más complejas y multitudinarias del país.

Rosas no intenta convertir esas celebraciones en una misma cosa. Cada una tiene su historia, sus reglas, su sentido y sus contradicciones. Lo que busca es fotografiar el punto de encuentro entre esas diferencias: la emoción que emerge cuando una comunidad se reúne, cuando la individualidad no desaparece, sino que se transforma en una experiencia compartida.

La paradoja de fotografiar la libertad consiste en que esta no siempre tiene un rostro evidente. Puede ser una mujer que baila con los ojos cerrados, un peregrino que ha recorrido una distancia agotadora, alguien que se abandona a la música sin saber quién lo observa. La libertad, en las imágenes de Rosas, no parece una declaración política ni una abstracción filosófica. Es, antes que nada, una experiencia física.

José Antonio Rosas presenta «Somewhere We Feel Free», un proyecto fotográfico desarrollado durante diez años que reúne siete celebraciones emblemáticas de distintas partes del mundo, dos de ellas en el Perú. (Crédito: José Antonio Rosas) / Jose Antonio Rosas

Los viajes al fin del mundo

La mirada del fotógrafo también se ha aventurado lejos de las multitudes. Ha viajado cinco veces a la Antártida, un territorio en el que las distancias, el clima y la naturaleza imponen otra escala de observación. Ese interés por los espacios remotos revela una curiosidad que no se limita a las celebraciones humanas, aunque en “Somewhere We Feel Free” la gente ocupa el centro del encuadre. En ambos casos hay una disposición a salir del lugar conocido, a aceptar que la fotografía comienza muchas veces cuando uno deja de controlar lo que encuentra.

Pingüino emperador adulto junto a su polluelo de nueve semanas. Bahía Gould, mar de Weddell, Antártida. (Crédito: José Antonio Rosas) / Jose Antonio Rosas

Su primer fotolibro, “The Chaos Comes Alive”, publicado en 2020 por Contexto Editores, se concentró en la escena punk de Brooklyn y Lower Manhattan. En los pequeños clubes neoyorquinos, Rosas fotografió a los seguidores de bandas de música rápida y dura, buscando momentos de alta energía en los que los rasgos se fundieran con el movimiento. No quería hacer retratos convencionales, sino capturar la intensidad de una audiencia. La experiencia de ese proyecto y su interés por la música parecen encontrar una continuidad en el nuevo libro: las comunidades, los cuerpos, el desorden, la emoción que no necesita ser traducida.

“Somewhere We Feel Free” contiene 152 páginas y 60 imágenes en duotono, en una edición bilingüe de Kehrer Verlag. Incluye un ensayo de la crítica de fotografía Jean Dykstra y una conversación con la artista y escritora Janelle Lynch, además de textos del propio Rosas. La publicación no es la culminación de una excursión fotográfica, sino el resultado de diez años de insistencia. De volver a una idea, viajar, esperar, observar, seleccionar y aceptar que una imagen puede tardar mucho más en encontrar su lugar de lo que tarda en ser tomada.

Hay una historia que permanece al margen de las fotografías y que, sin embargo, explica parte de su sentido. La de alguien que decidió no seguir viviendo exclusivamente bajo las condiciones que le imponía una carrera profesional, que se permitió el riesgo de estudiar, cambiar de rumbo y dedicar años a un proyecto cuya recompensa no estaba garantizada. No es una fórmula universal ni una invitación a romantizar la precariedad. Abandonar un trabajo, viajar y estudiar son privilegios que no todos pueden ejercer. Pero también existe una forma de valentía que consiste en reconocer aquello que uno quiere hacer y dejar de postergarlo indefinidamente.

Pingüinos sobre un iceberg. Bahía Wilhelmina, península Antártica. (Crédito: José Antonio Rosas) / Jose Antonio Rosas

Rosas salió a buscar celebraciones y terminó encontrando una pregunta sobre la vida que había decidido construir. En las fotografías, miles de personas parecen responderla sin palabras. No porque hayan resuelto sus problemas, ni porque la fiesta sea una promesa de felicidad permanente, sino porque, en algún momento, han conseguido escapar de la rutina que las define. La cámara registra ese intervalo. Lo que sucede antes de que la multitud se disperse, antes de que cada uno vuelva a casa, a sus trabajos, a sus obligaciones y a las pequeñas preocupaciones que conforman la existencia.

Quizá por eso el título del libro, “Somewhere We Feel Free”, tiene algo de promesa y de confesión. No dice que seamos libres en todas partes, ni que la libertad sea un estado definitivo. Dice que hay algún lugar donde podemos sentirla. Y que, a veces, ese lugar no es una coordenada en el mapa, sino la presencia de otros.