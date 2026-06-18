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Diego Gonzales Tovar ha realizado más de cien obras y en el 2022 publicó un libro para colorear. (Foto: archivo familiar)
Diego Gonzales Tovar ha realizado más de cien obras y en el 2022 publicó un libro para colorear. (Foto: archivo familiar)
Por Sonia del Águila

De un día para otro, en la casa de Diego Gonzales Tovar empezaron a desaparecer los lápices y las hojas bond. Poco después, reaparecían sobre su escritorio llenas de rostros, personajes y animales fantásticos. Diego entregaba esos dibujos a cada integrante de su familia con una dedicatoria: “Con amor, Diego”. Era el inicio de una vocación. Había encontrado en el arte una forma de comunicarse con el mundo y decir lo que sentía.

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