Tras un año alejado de las luces y de los escenarios a causa de la pandemia, el Ballet Nacional del Perú regresa al Gran Teatro Nacional con dos espectáculos que forman parte del proyecto “Jóvenes Coreógrafos - Ballet Concierto”, una iniciativa del maestro y ex director artístico de la compañía, Jimmy Gamonet de los Heros, quien lamentablemente falleció en febrero de este año a causa del Covid-19.

El objetivo de “Jóvenes Coreógrafos - Ballet Concierto” es hacer visible el trabajo de artistas jóvenes y fomentar la cultura de la danza en la comunidad peruana. Por ello, brinda a bailarines de la compañía la oportunidad de presentar creaciones y coreografías originales junto a un elenco del Ballet Nacional del Perú. En esta primera edición presenta las creaciones de Ariam León, “Profundo”, y Juan Pablo Rodríguez, “Sufragio”, que abordan temas actuales que invitan a la reflexión.

“Profundo”: la armonía entre el hombre y la naturaleza

Ariam León –coreógrafo, bailarín del Ballet Nacional del Perú y docente de danza clásica y contemporánea– sostiene que es fundamental que los artistas de hoy adopten una postura reflexiva sobre temas de actualidad. “Siempre he pensado que los creadores debemos ser consecuentes con la realidad que vivimos, aún más si pretendemos que la danza trascienda y no se quede en lo decorativo y el entretenimiento, sino que asuma la responsabilidad de ofrecer al espectador un espacio de reflexión, para entender mejor el mundo en el que vivimos”, señala León, quien asegura además, que este cambio de registro, de bailarín a director, es una responsabilidad y a la vez una satisfacción. “Es maravilloso vivir la creación junto a compañeros del elenco, con los que he compartido escenario, y estar ahora al frente”.

En "Profundo", Ariam León hace referencia a la inmensidad de los océanos manipulada por el poder del hombre. (Foto: Javier Zapata)

Para crear Profundo, León se inspiró en la inmensidad de los océanos, en el amor y el respeto que merece la naturaleza. “Esta obra aborda la relación entre el ser humano, y su poder, y la vulnerabilidad de la naturaleza representada por los océanos; habla sobre la desconexión entre ellos y sobre la utopía de una convivencia armoniosa”.

En la obra de León participan 11 bailarines que danzan al ritmo de una banda sonora llena de contrastes sinfónicos, apoyados con elementos audiovisuales que sostienen la narrativa.

“Sufragio”: empoderamiento femenino

Juan Pablo Rodríguez, bailarín profesional, miembro del Ballet Nacional del Perú, docente y coreógrafo, creó esta obra con el fin de homenajear a las mujeres, destacar el empoderamiento femenino y promover la igualdad de género. Un tema, dice, que “lamentablemente se mantiene vigente”.

“En ‘Sufragio’ se presenta el proceso de crecimiento de la mujer empoderada, cómo ha pasado por muchos sufragios para alcanzar el estatus social que tiene ahora. También narra la increíble tristeza que, después de tanto tiempo de lucha, viven diariamente las mujeres en una sociedad machista, con tantos feminicidios”. El coreógrafo añade que más allá del aspecto artístico, desea que el mensaje “basta de cadenas, de golpes y de injusticias”, llegue a todos. “Quiero ver una protesta, una manifestación que impacte en el escenario”.

Juan Pablo Rodríguez, creador de "Sufragio", junto con Flavia Lossio, Sandra Cavana, Grace Kelly Cobian, María Celeste Rodríguez y Kimberly Laura Solís, las bailarinas de la obra. (Foto: Javier Zapata)

Por otro lado, Rodríguez agradece la colaboración de todas las artistas mujeres que se sumaron a “Sufragio”, como Carmen Reátegui, Claudia Caffarena e Ivet Salazar, de Bloc Art, que hicieron realidad la fusión de las artes plásticas con la danza. También la participación de la arpista y compositora peruana, Eve Matin –quien fuera integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario–, responsable de toda la parte musical de la obra y del joven diseñador Flavio Román, quien creó un vestuario distinto para cada uno de los tres actos de la obra.

El dato

El estreno de “Profundo” y “Sufragio” se transmitirá de forma gratuita mañana, viernes 4 de junio, a las 8:00 p.m. a través de Facebook Live, en la página web de Cultura24.tv y en la plataforma web GTN en Vivo.

