Por confesión propia, Laura Cuadros tiene como una influencia en su obra al pintor inglés William Turner. Pero no solo por su fijación por los paisajes –amplios y salvajes–, sino por la actitud que muestra frente a ellos. “Sus obras tenían una carga simbólica bastante fuerte –afirma ella–. Fue el pintor de la revolución industrial, representó con la pequeñez del hombre y la fuerza de la naturaleza a ese hombre que se levanta para desafiarla”.

Lo cual se ajusta a lo que busca esta artista peruana en su primera muestra individual, “Tras-tornar el paisaje”, que puede visitarse desde jueves en la Sala Luis Miró Quesada Garland de Miraflores. Un conjunto de grandes lienzos en los que plasma problemáticas como la contaminación, la deforestación, el cambio climático y otros estragos provocados por la mano humana sobre la naturaleza.

Sobre el título de la exposición, Cuadros afirma: “‘Tras’ y ‘tornar’ trata sobre invertir el orden natural de algo, perturbarlo, que es lo que los humanos están haciendo con el planeta. Y el ‘tornar’ está por la necesidad de revertirlo, de volver a su forma original”. De hecho, en los paisajes peruanos que presenta en sus pinturas, Cuadros suele colocar detalles pequeños –alguna presencia humana, objetos desconcertantes, etc.– que no deberían estar allí.

Las obras de Laura Cuadros muestran paisajes amplios y abiertos, pero en los que suelen irrumpir pequeños detalles.

COMPROMISO Y CREATIVIDAD

El arte comprometido de Cuadros se justifica por su genuino interés en las temáticas medioambientales y por la fortaleza que transmiten las escenas que componen “Tras-tornar el paisaje”. Por esa razón, la muestra tiene planificadas en paralelo una serie de actividades: habrá conversatorios, se proyectará la película “Ainbo”, y se articulará a la manera de una plataforma que motive al espectador a desarrollar una mayor conciencia sobre el tema.

“Los artistas somos capaces de transmitir mensajes y emociones que pueden llevarnos a reflexionar sobre algún tema ya sea político, social, existencial, etc., a través de nuestras obras. […] Tenemos el poder de cambiar el mundo y sensibilizar a las personas a través de nuestras manos”, señala Cuadros, quien puede dar fe de ese poder transformador a partir de su propia incursión autodidacta en el mundo del arte.

“Al terminar mi carrera de diseño de moda trabajé unos años como asistente de diseño para reconocidas diseñadoras, incluso tuve mi propia marca de ropa y calzado. Fui profesora de figurinismo y representación textil para la carrera de diseño y gestión en moda de la UPC, pero no me sentía feliz. La moda no era mi medio ideal para comunicar”, confiesa.

Laura Cuadros abandonó el mundo de la moda y comenzó una carrera autodidacta en las artes plásticas. (Foto: Instagram Laura Cuadros)

Tras comenzar con algunas ilustraciones de animales en estado vulnerable, y luego de un periodo de reflexión y búsqueda durante el encierro por la pandemia, Cuadros emprendió la búsqueda de los paisajes naturales y abiertos como una forma de consolidar su verdadera motivación. Quizá por eso es que “Tras-tornar el paisaje” también incluirá una suerte de acción performática en la que la artista pintará un cuadro en vivo.

“Pintaré una nueva obra para la exposición que tratará sobre deforestación –cuenta–. Es una forma para mantener la muestra viva y permitirme hablar sobre ella con personas que no me conocen o no conocen mucho sobre el tema. Estaré casi todos los días durante las horas de luz natural”. Usted puede ir a buscarla.

Sepa más… La muestra “Tras-tornar el paisaje”, con la curaduría de Carlo Trivelli, puede visitarse hasta el 26 de junio en la Sala Luis Miró Quesada Garland (Av. Larco 450, Miraflores). El ingreso es libre.