Los memes, además de caracterizarse por su gracia y capacidad de viralizarse rápidamente, son efímeros. Cada cierto tiempo, aparecen, hacen reír o reflexionar sobre algún tema, y luego, desaparecen. En los recuentos que uno hace en su propia cabeza, algunos destacan, mientras que otros jamás existieron.

No es común tampoco que los memes tengan más de un vida: ya nadie hace referencia a Willy Wonka, Yao Ming, Bad Luck Brian o la Novia psicópata. Todos ellos son lindo recuerdos. Pero un felino ha roto con la tendencia: Woman Yelling at a Cat ("Mujer gritando a un gato") se ha vuelto a viralizar.

La web Know Your Meme, la peculiar base de datos más importante sobre estos virales y sus historias, hace alusión al origen de Woman Yelling at a Cat. Allí se lee:

“Es una imagen en la que se ve a los miembros de la ‘The Real Housewives of Beverly Hills’, Taylor Armstrong y Kyle Richards, seguido de un gato de aspecto confundido sentado detrás de un plato. La imagen se hizo popular en junio del 2019 y, más adelante, fue titulada Smudge the Cat”.

Desde entonces, el meme fue adaptado y miles de combinación vieron la luz.

Ni "Star Wars" se salvó.

El gato se burló de todo.

Recientemente, un poco más de medio año después de su popularización, la cuenta de Instagram Unfinstory –que se dedica a trabajar el arte de la historieta– compartió una mirada distinta del origen del meme. ¿Qué pasaría –parece preguntarse el autor– si la historia real fuera otra? ¿Qué hubiese pasado si el gato se hubiera escapado para vivir otra vida? Una historia de infidelidad gatuna.

Que hablen las imágenes.

EL ARTE CLÁSICO RESISTE

Ya se ha visto como profesores utilizan los memes para enseñar historia. También se han visto exposiciones –como "Star Up", que se montó en la Universidad de Chile– que utilizan estas creaciones para reflexionar sobre los problemas de las sociedades.

Pero también existen los memes derivados de obras de arte clásicos intervenidas. Una de las páginas que más destaca en este asunto es Classical Art Memes. Allí, escenas del Bosco hasta retratos de Napoleón Bonaparte o Enrique VIII sirven para reírse.

Memes y arte clásico a la vena.