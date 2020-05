“Nunca habíamos pensado en hacer exposiciones virtuales, pero hemos empezamos a diseñarlas para salir adelante”. Rubén Ramos, miembro del equipo de Artes Visuales de la Municipalidad de Miraflores, prefiere levantarse tras el embate del COVID-19 que, como sucedió con muchas salas y espacios culturales, deshizo su programación anual. No importa que antes no se le haya dado tanta importancia a las nuevas plataformas y formatos; ahora, en medio de la pandemia, es preciso reinventarse.

Ramos encontró en sus compañeros de trabajo Jairo Palomino y Max Espinal dos aliados con los que lograron dar forma a la muestra “No me mires ni me toques: el espectro viral del siglo XXI”, de la que son curadores. ¿Cómo afecta la crisis sanitaria a los artistas? ¿Cómo su arte reacciona ante estos cambios tan abruptos? La exposición, que se inaugura mañana en las plataformas virtuales de la Municipalidad de Miraflores, ha reunido a más de cien artistas para que respondan esas interrogantes.

La inspiración, cuenta Ramos, llegó al ver el trabajo de maestros como Alexandre Jean-Baptiste Hesse (con su “Homenaje fúnebre a Tiziano, muerto en Venecia durante la peste de 1576”) o Francisco de Goya (y su “Corral de apestados”). Lo que siguió fue invitar a varios artistas a crear obras para esta muestra o recurrir a su acervo y sumarse a esta iniciativa. Esta fue bien recibida y respondieron, entre otros, Ramiro Pareja, Eduardo Tokeshi, Grimanesa Amorós, Fernando Bryce, Karen Macher, Gladys Alvarado Jourde, Herbert Rodríguez, Anamaría McCarthy, Carlos Runcie Tanaka, Issy Barsallo, Nereida Apaza, Flavia Meléndez, Luz Letts y Morfi Jiménez.

AnamarÍa McCarthy reinterpreta a las tradicionales tapadas.

—Las propuestas—

La propuesta de Issy Barsallo para “No me mires ni me toques” fue meterse dentro de un recipiente de gel de alcohol. En “Sanitizada”, ella adopta una posición fetal, y aun cuando se encuentra protegida por dicho espacio, no deja de usar una mascarilla. “Ella es una artista comprometida con los asuntos ecológicos. Imagino que esta pandemia la afectará más que a muchos, porque se ha visto obligada a utilizar guantes, lo que significa que va a contaminar el medio ambiente. Quizás por eso se metió dentro de ese gel”, interpreta Ramos.

Alejandro Hernández, por su lado, ha aportado a la exposición su carboncillo sobre lienzo “Ya no da tanta risa”, en el que tomó un viral de redes sociales para evidenciar que se trata de una referencia a la muerte, un chiste tal vez macabro en la coyuntura actual.

El artista cubano Raúl Cañibano ha compartido una de sus fotografías. “En ella se ve a varias personas reunidas jugando cartas, con las mascarillas puestas. Ellos se siguen riendo, por lo que podría ser una reflexión sobre la resiliencia”, dice Ramos.

En “Sanitizada”, Issy Barsallo se introduce a sí misma en un frasco de gel de alcohol. ¿Una forma de aislarse más del mundo o de protegerse de uno mismo?

—Planes a futuro—

Según Ramos, “No me mires ni me toques” abre el camino para que la Municipalidad de Miraflores tenga más exposiciones virtuales. De hecho, la exposición tendrá una segunda parte, en la que se invitará a los vecinos para que compartan el registro que han venido haciendo de su vida durante la pandemia. “Queremos ver a las familias, conocer cuáles son sus reflexiones, qué juegan, qué hacen en el día a día, y cómo esta crisis les afecta”, agrega Ramos.

Además, el miembro del equipo de Artes Visuales anota que la municipalidad está organizando un concurso de arte contemporáneo. Ramos comenta: “Lo estamos diseñando y pronto lo lanzaremos. Será una forma de darle recursos económicos a los artistas que, hoy por hoy, tienen tantos problemas para vender sus obras”.

MÁS INFORMACIÓN

Inauguración virtual: mañana, 7p.m. Para ingresar: se compartirá un link en las páginas de Facebook de la Municipalidad de Miraflores, Cultura Miraflores, Sala 770 y Sala Luis Miró Quesada.

