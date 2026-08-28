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El artista venezolano presenta su primera exposición, “Quítate tú pa’ ponerme yo!”, que habla de las relaciones entre arte, poder, democracia y los procesos electorales de su país.
El artista venezolano presenta su primera exposición, “Quítate tú pa’ ponerme yo!”, que habla de las relaciones entre arte, poder, democracia y los procesos electorales de su país.
Por Ángel Navarro Quevedo

En Venezuela, durante décadas, los colores podían decir más que un discurso político. Bastaba mirar una papeleta electoral para reconocer un partido, una ideología y una promesa de futuro. Alexander Apóstol convierte ahora esos códigos cromáticos en materia artística para examinar qué ocurrió cuando aquellas promesas comenzaron a perder significado. Su exposición “Quítate tú pa’ ponerme yo!” en la galería Livia Benavides revisa, desde la fotografía y el video, las transformaciones y contradicciones de la historia política venezolana.

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)
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