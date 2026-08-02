Fernando Torres Quirós, destacado gestor cultural, falleció a los 76 años. (Foto: Juan Ponce)
Fernando Torres Quirós, destacado gestor cultural, falleció a los 76 años. (Foto: Juan Ponce)
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura confirmó el fallecimiento de Fernando Torres Quirós a los 76 años. Él fue reconocido como un destacado gestor cultural, cuyo trabajo impulsó el desarrollo y fortalecimiento de las artes escénicas en el Perú.

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