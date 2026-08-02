El Ministerio de Cultura confirmó el fallecimiento de Fernando Torres Quirós a los 76 años. Él fue reconocido como un destacado gestor cultural, cuyo trabajo impulsó el desarrollo y fortalecimiento de las artes escénicas en el Perú.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, el Ministerio de Cultura lamentó su partida y expresó sus sentidas condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad artística nacional.

“Desde el Ministerio de Cultura expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amistades y a toda la comunidad artística. Su memoria y aporte a la cultura nacional perdurarán como parte invaluable de nuestra historia”, se lee en el comunicado emitido por el Ministerio de Cultura.

A lo largo de su trayectoria, Torres Quirós destacó por promover espacios de encuentro, creación y formación artística. Su gestión fue clave para conectar el trabajo de artistas, colectivos e instituciones con la ciudadanía.

“Desde su gestión impulsó espacios de encuentro, creación y formación, promoviendo con firme compromiso el desarrollo de las artes escénicas”, señala la misiva de la entidad estatal.

Asimismo, Torres Quirós fue una figura clave en la gestión cultural del país. Su labor estuvo orientada a fortalecer las artes escénicas mediante iniciativas de formación, producción y promoción artística.

“Su visión, generosidad y permanente apuesta por la cultura contribuyeron a fortalecer el trabajo de artistas, colectivos e instituciones, generando nuevas oportunidades para la creación, la circulación y el encuentro con la ciudadanía”, precisa el comunicado, donde se destaca el valor que le dio Quiroz a las artes escénicas del país.