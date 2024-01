El Festival Internacional de Teatro y Danza Temporada Alta, organizado por la Alianza Francesa de Lima, anunció su nueva edición, la cual dará inicio el próximo 6 de febrero y ofrecerá al público una gran variedad de espectáculos de Francia, España, Chile, Japón, Italia, Bélgica y Perú.

La variada programación de este año, que va hasta el 2 de marzo, contiene obras de teatro, danza, cine, talleres de danza gratuitos, además de conciertos y encuentros con el público.

El espectáculo inaugural estará a cargo de la compañía de danza de la coreógrafa Aina Alegre, con el espectáculo “THIS IS NOT” (an act of love & Resistance), interpretado por 5 bailarines y 4 músicas que invocan diferentes imaginarios en torno al aire, a través de la danza, la música y el ritmo de la palabra. Se presentará el 6 y 7 de febrero a las 8 p.m. en el Teatro NOS de San Isidro.

Desde Francia se presenta el espectáculo VUE, una propuesta que combina teatro de objetos, clown y circo contemporáneo, escrita y creada por Étienne Manceau e interpretada por Amélie Venisse.

Festival Internacional de Teatro y Danza Temporada Alta anuncia su nueva edición. (Foto: Alianza Francesa de Lima)

Desde España llegan al festival Las penas del joven Werther, una adaptación de un clásico de la literatura alemana escrita y dirigida por Miquel Mas Fiol y protagonizada por Mel Salvatierra; A Fuego, a carga de Emma Arquillué y Pablo Macho, quien además actúa, y En mitad de tanto fuego, del reconocido autor teatral y poeta Alberto Conejero, que ha ganado numerosos reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura Dramática (España), bajo la Dirección de Xavier Alberti e interpretado por Rubén de Eguía.

La programación del festival de este año incluye, también, el estreno de Gente extraña sobre el adiós del este de Asia (Japón), dirigido por el dramaturgo y director Yudai Kamisato e interpretado por la actriz peruana Macla Yamada; Algunas coreografías (Italia), de Jacopo Jenna, con la actuación de la bailarina Ramona Caia; Reminiscencia (Chile), obra que mezcla el teatro con el performance a cargo de Malicho Vaca.

De Perú, se presentará la obra Burn Baby Burn , de la dramaturga francesa Carine Lacroix, bajo la dirección de Georgia Tavares (Brasil/Francia), e interpretada por Abigail López, Angela Rojas, Aric Bernal y Verónica Infantes.

El festival será clausurado el sábado 2 de marzo a las 8 p.m. en la Alianza Francesa de Miraflores con el concierto de Flora Masato y Los Mirlos.

Última llamada. Los episodios finales de "Manifiesto" aterrizaron el 2 de junio de 2023 a Netflix.